إليكم موعد ومكان حفل الفيفا لجوائز The Best لعام 2025

أعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) موعد ومكان إقامة حفل جوائز الأفضل"The Best" لعام 2025.

ويتنافس عدد من اللاعبين على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، أبرزهم الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم سان جيرمان وزميله المغربي أشرف حكيمي.

ودخل في المنافسة ثنائي رافينيا ولامين يامال، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وكيليان مبابي مهاجم .

وقال الفيفا، في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إن الجماهير أدلت بأكثر من 16 مليون صوت، وكان دورها محوريا في اختيار الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز، لا سيما جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم.

كما سيتم "أفضل مدرب"، وأفضل حارس مرمى، وجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف.

سيقام حفل الفيفا لجوائز "The Best" للعام 2025 في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 16 كانون الأول الجاري.

وتستضيف الدوحة حفلا خاصا عشية انطلاق المباراة النهائية لبطولة إنتركونتيننتال بين فلامنغو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي، للكشف عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات وألمع المدربين والمدربات خلال عام 2025، بالإضافة إلى عدد آخر من الجوائز.

واستضافت قطر حفل "ذا بيست" العام الماضي، الذي شهد تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

كما حصلت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة على جائزة أفضل لاعبة في العالم، خلال حفل العام الماضي.