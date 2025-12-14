ميلان يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو

عطل ساسولو مسيرة المميزة في الدوري ، وأجبره على التعادل بهدفين لمثلهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

وبادر ساسولو لافتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق كونيه، قبل أن يدرك المدافع الشاب ديفيد بارتيساجي التعادل لميلان في الدقيقة 34.

وبهذا الهدف أصبح بارتيساجي، الذي يبلغ من العمر 19 عاما و350 يوما، أصغر مدافع إيطالي يسجل هدفا لميلان في بطولة الدوري، منذ أن فعل ذلك الأسطورة باولو مالديني في عام 1988 بعمر 19 عاما و247 يوما.

وفي الدقيقة 47 سجل بارتيساجي الهدف الثاني له ولميلان مكملا تألقه في المباراة، فيما أحرز ساسولو هدف التعادل عن طريق أرماند لورينتي في الدقيقة 77.

ورفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، لكنه الآن بات مهددا بفقدان الصدارة لصالح نابولي (31 نقطة) وإنتر ميلان (30 نقطة)، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، حيث يلتقي الأول مع أودينيزي في وقت لاحق الأحد، ويلعب إنتر ميلان مع جنوى اليوم أيضا.

على ، رفع ساسولو رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.