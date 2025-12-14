تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو

Lebanon 24
14-12-2025 | 10:03
عطل ساسولو مسيرة ميلان المميزة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وأجبره على التعادل بهدفين لمثلهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

 

وبادر ساسولو لافتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق إسماعيل كونيه، قبل أن يدرك المدافع الشاب ديفيد بارتيساجي التعادل لميلان في الدقيقة 34.

 

وبهذا الهدف أصبح بارتيساجي، الذي يبلغ من العمر 19 عاما و350 يوما، أصغر مدافع إيطالي يسجل هدفا لميلان في بطولة الدوري، منذ أن فعل ذلك الأسطورة باولو مالديني في عام 1988 بعمر 19 عاما و247 يوما.

 

وفي الدقيقة 47 سجل بارتيساجي الهدف الثاني له ولميلان مكملا تألقه في المباراة، فيما أحرز ساسولو هدف التعادل عن طريق أرماند لورينتي في الدقيقة 77.

 

ورفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، لكنه الآن بات مهددا بفقدان الصدارة لصالح نابولي (31 نقطة) وإنتر ميلان (30 نقطة)، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، حيث يلتقي الأول مع أودينيزي في وقت لاحق من اليوم الأحد، ويلعب إنتر ميلان مع جنوى اليوم أيضا.

 

على الجانب الآخر، رفع ساسولو رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

