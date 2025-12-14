الأنصار يسجّل خسارة جديدة لجويا

سجّل ، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة (15 لقبًا)، فوزًا ثمينًا على المتصدر السابق بنتيجة 1–0، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن ختام المرحلة التاسعة من الدوري اللبناني الـ66.

وافتتح النيجيري ابو بكر جبرين التسجيل لجويا في الدقيقة 60 بتسديدة مباشرة "على الطاير" من داخل منطقة الجزاء الى يسار الحارس .

وعلى ملعب نادي على طريق ، فاز المبرة على 2-1.

سجل للمبرة باكاري سوماري (42 و90+13)، وللحكمة سيكو تراوري (69).