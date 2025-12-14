تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الأنصار يسجّل خسارة جديدة لجويا

Lebanon 24
14-12-2025 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1455094-639013353450018454.png
Doc-P-1455094-639013353450018454.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

سجّل الأنصار، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة لبنان لكرة القدم (15 لقبًا)، فوزًا ثمينًا على المتصدر السابق جويا بنتيجة 1–0، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن ختام المرحلة التاسعة من الدوري اللبناني الـ66.

وافتتح النيجيري ابو بكر جبرين التسجيل لجويا في الدقيقة 60 بتسديدة مباشرة "على الطاير" من داخل منطقة الجزاء الى يسار الحارس علي السبع.

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، فاز المبرة على الحكمة 2-1.

سجل للمبرة باكاري سوماري (42 و90+13)، وللحكمة سيكو تراوري (69).

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجنيه المصري يسجل خسائر متتالية أمام الدولار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف ارتفاع الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للشهر الرابع
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مع استمرار تداعيات الإغلاق الحكومي.. الأسهم الأميركية تسجل خسارة أسبوعية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة جديدة لليفربول في كأس الرابطة الإنكليزية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لكرة القدم

علي السبع

المطار

الحكمة

لبنان

رياضي

العهد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2025-12-14
Lebanon24
10:03 | 2025-12-14
Lebanon24
08:54 | 2025-12-14
Lebanon24
08:05 | 2025-12-14
Lebanon24
07:59 | 2025-12-14
Lebanon24
04:50 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24