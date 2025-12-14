الأنصار يسجّل خسارة جديدة لجويا

سجّل الأنصار، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة لبنان لكرة القدم (15 لقبًا)، فوزًا ثمينًا على المتصدر السابق جويا بنتيجة 1–0، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن ختام المرحلة التاسعة من الدوري اللبناني الـ66.
وافتتح النيجيري ابو بكر جبرين التسجيل لجويا في الدقيقة 60 بتسديدة مباشرة "على الطاير" من داخل منطقة الجزاء الى يسار الحارس علي السبع.
وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، فاز المبرة على الحكمة 2-1.
سجل للمبرة باكاري سوماري (42 و90+13)، وللحكمة سيكو تراوري (69).