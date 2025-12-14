تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مانشستر سيتي يثأر من بالاس ويشعل سباق الصدارة
Lebanon 24
14-12-2025
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
مانشستر سيتي
تضييق الخناق على
أرسنال
متصدر
الدوري الإنجليزي الممتاز
، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-صفر على مضيفه
كريستال بالاس
، اليوم الأحد، ضمن منافسات المسابقة.
وجاء الانتصار بفضل ثنائية للنجم النرويجي إرلينج
هالاند
، إلى جانب هدف جميل أحرزه فيل فودن، ليبقى فريق المدرب بيب جوارديولا على بُعد نقطتين فقط من الصدارة.
ورغم أن كريستال بالاس صنع الفرص الأخطر في الشوط الأول، إلا أنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، إذ أضاع يريمي بينو أبرزها عندما سدد
الكرة
في العارضة بعد مجهود مميز من آدم وارتون.
ولم يظهر
مانشستر
سيتي بفاعلية هجومية كبيرة حتى الدقيقة 41، حين استثمر هالاند عرضية متقنة من ماتيوس نونيز، وحولها برأسه إلى الشباك، مسجلاً هدفه السادس عشر في الدوري هذا الموسم.
كما شكّل هذا الفوز رد اعتبار لسيتي بعد خسارته أمام بالاس في نهائي
كأس الاتحاد الإنجليزي
، ليؤكد استمراره في المنافسة بقوة على لقب الدوري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بارنز يُسقط مانشستر سيتي ويُنقذ نيوكاسل
Lebanon 24
بارنز يُسقط مانشستر سيتي ويُنقذ نيوكاسل
15/12/2025 01:20:43
15/12/2025 01:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يكشف أسرار السقوط الكبير بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي
Lebanon 24
سلوت يكشف أسرار السقوط الكبير بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي
15/12/2025 01:20:43
15/12/2025 01:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...مفاجأة صينية تشعل سباق الطاقة العالمي!
Lebanon 24
بالفيديو...مفاجأة صينية تشعل سباق الطاقة العالمي!
15/12/2025 01:20:43
15/12/2025 01:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصمة آسيوية تهيمن على الصدارة: ما هي أغنى مدينة في العالم؟
Lebanon 24
عاصمة آسيوية تهيمن على الصدارة: ما هي أغنى مدينة في العالم؟
15/12/2025 01:20:43
15/12/2025 01:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنجليزي الممتاز
كأس الاتحاد الإنجليزي
كريستال بالاس
كأس الاتحاد
نهائي كأس
يوم الأحد
النرويج
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا قال قائد ليفربول عن محمد صلاح؟
Lebanon 24
ماذا قال قائد ليفربول عن محمد صلاح؟
16:59 | 2025-12-14
14/12/2025 04:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بايرن ميونيخ يتعادل بصعوبة مع ماينتس ويوسع الفارق إلى 9 نقاط
Lebanon 24
بايرن ميونيخ يتعادل بصعوبة مع ماينتس ويوسع الفارق إلى 9 نقاط
16:48 | 2025-12-14
14/12/2025 04:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على جنوة 2-1
Lebanon 24
إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على جنوة 2-1
16:45 | 2025-12-14
14/12/2025 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوحة تحتضن حفل "ذا بيست 2025"
Lebanon 24
الدوحة تحتضن حفل "ذا بيست 2025"
16:27 | 2025-12-14
14/12/2025 04:27:07
Lebanon 24
Lebanon 24
روجرز يقلب الطاولة ويمنح أستون فيلا ثلاث نقاط أمام وست هام
Lebanon 24
روجرز يقلب الطاولة ويمنح أستون فيلا ثلاث نقاط أمام وست هام
14:30 | 2025-12-14
14/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
03:29 | 2025-12-14
14/12/2025 03:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
04:00 | 2025-12-14
14/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
01:15 | 2025-12-14
14/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
Lebanon 24
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
11:51 | 2025-12-14
14/12/2025 11:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:59 | 2025-12-14
ماذا قال قائد ليفربول عن محمد صلاح؟
16:48 | 2025-12-14
بايرن ميونيخ يتعادل بصعوبة مع ماينتس ويوسع الفارق إلى 9 نقاط
16:45 | 2025-12-14
إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على جنوة 2-1
16:27 | 2025-12-14
الدوحة تحتضن حفل "ذا بيست 2025"
14:30 | 2025-12-14
روجرز يقلب الطاولة ويمنح أستون فيلا ثلاث نقاط أمام وست هام
11:50 | 2025-12-14
الأنصار يسجّل خسارة جديدة لجويا
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 01:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 01:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 01:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24