مانشستر سيتي يثأر من بالاس ويشعل سباق الصدارة

واصل تضييق الخناق على متصدر ، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-صفر على مضيفه ، اليوم الأحد، ضمن منافسات المسابقة.



وجاء الانتصار بفضل ثنائية للنجم النرويجي إرلينج ، إلى جانب هدف جميل أحرزه فيل فودن، ليبقى فريق المدرب بيب جوارديولا على بُعد نقطتين فقط من الصدارة.



ورغم أن كريستال بالاس صنع الفرص الأخطر في الشوط الأول، إلا أنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، إذ أضاع يريمي بينو أبرزها عندما سدد في العارضة بعد مجهود مميز من آدم وارتون.



ولم يظهر سيتي بفاعلية هجومية كبيرة حتى الدقيقة 41، حين استثمر هالاند عرضية متقنة من ماتيوس نونيز، وحولها برأسه إلى الشباك، مسجلاً هدفه السادس عشر في الدوري هذا الموسم.



كما شكّل هذا الفوز رد اعتبار لسيتي بعد خسارته أمام بالاس في نهائي ، ليؤكد استمراره في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

