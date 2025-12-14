تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

مانشستر سيتي يثأر من بالاس ويشعل سباق الصدارة

Lebanon 24
14-12-2025 | 14:07
واصل مانشستر سيتي تضييق الخناق على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-صفر على مضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، ضمن منافسات المسابقة.

وجاء الانتصار بفضل ثنائية للنجم النرويجي إرلينج هالاند، إلى جانب هدف جميل أحرزه فيل فودن، ليبقى فريق المدرب بيب جوارديولا على بُعد نقطتين فقط من الصدارة.

ورغم أن كريستال بالاس صنع الفرص الأخطر في الشوط الأول، إلا أنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، إذ أضاع يريمي بينو أبرزها عندما سدد الكرة في العارضة بعد مجهود مميز من آدم وارتون.

ولم يظهر مانشستر سيتي بفاعلية هجومية كبيرة حتى الدقيقة 41، حين استثمر هالاند عرضية متقنة من ماتيوس نونيز، وحولها برأسه إلى الشباك، مسجلاً هدفه السادس عشر في الدوري هذا الموسم.

كما شكّل هذا الفوز رد اعتبار لسيتي بعد خسارته أمام بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليؤكد استمراره في المنافسة بقوة على لقب الدوري.
