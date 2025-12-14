روجرز يقلب الطاولة ويمنح أستون فيلا ثلاث نقاط أمام وست هام

قاد مورجان روجرز إلى فوز ثمين على مضيفه وست بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، بعدما سجل هدفين قلب بهما تأخر فريقه وحافظ على آماله في المنافسة على لقب .



وتلقى فيلا هدفاً مبكراً بعد مرور 29 ثانية فقط، إثر خطأ من المدافع إزري كونسا استغله ماتيوس ، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم وست هام 2-1.



وفي الشوط الثاني، تولى روجرز قيادة العودة، إذ أدرك التعادل بعد خمس دقائق من ، ثم أطلق تسديدة قوية ومتقنة تجاوزت الحارس ، مانحاً فريقه النقاط الثلاث في مباراة مثيرة على .

Advertisement