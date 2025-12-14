روجرز يقلب الطاولة ويمنح أستون فيلا ثلاث نقاط أمام وست هام

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
14-12-2025 | 14:30
قاد مورجان روجرز أستون فيلا إلى فوز ثمين على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، بعدما سجل هدفين قلب بهما تأخر فريقه وحافظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى فيلا هدفاً مبكراً بعد مرور 29 ثانية فقط، إثر خطأ من المدافع إزري كونسا استغله ماتيوس فرنانديز، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم وست هام 2-1.

وفي الشوط الثاني، تولى روجرز قيادة العودة، إذ أدرك التعادل بعد خمس دقائق من الاستئناف، ثم أطلق تسديدة قوية ومتقنة تجاوزت الحارس ألفونس أريولا، مانحاً فريقه النقاط الثلاث في مباراة مثيرة على ملعب لندن.
الدوري الإنجليزي الممتاز

ألفونس أريولا

هام يونايتد

أستون فيلا

لكرة القدم

الاستئناف

ملعب لندن

يوم الأحد

