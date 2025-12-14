تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
رياضة
روجرز يقلب الطاولة ويمنح أستون فيلا ثلاث نقاط أمام وست هام
Lebanon 24
14-12-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قاد مورجان روجرز
أستون فيلا
إلى فوز ثمين على مضيفه وست
هام يونايتد
بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، بعدما سجل هدفين قلب بهما تأخر فريقه وحافظ على آماله في المنافسة على لقب
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم
.
وتلقى فيلا هدفاً مبكراً بعد مرور 29 ثانية فقط، إثر خطأ من المدافع إزري كونسا استغله ماتيوس
فرنانديز
، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم وست هام 2-1.
وفي الشوط الثاني، تولى روجرز قيادة العودة، إذ أدرك التعادل بعد خمس دقائق من
الاستئناف
، ثم أطلق تسديدة قوية ومتقنة تجاوزت الحارس
ألفونس أريولا
، مانحاً فريقه النقاط الثلاث في مباراة مثيرة على
ملعب لندن
.
الدوري الإنجليزي الممتاز
ألفونس أريولا
هام يونايتد
أستون فيلا
لكرة القدم
الاستئناف
ملعب لندن
يوم الأحد
تابع
