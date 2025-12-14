تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

الدوحة تحتضن حفل "ذا بيست 2025"

Lebanon 24
14-12-2025 | 16:27
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إقامة حفل جوائز "ذا بيست" لعام 2025 في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 16 كانون الأول، عشية نهائي بطولة إنتركونتيننتال بين فلامنجو وباريس سان جيرمان.

وسيتم خلال الحفل تكريم أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات لعام 2025، إلى جانب مجموعة أخرى من الجوائز، بعد أن أدلت الجماهير بأكثر من 16 مليون صوت للمساهمة في اختيار الفائزين.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب هذا العام الفرنسي عثمان ديمبلي، المغربي أشرف حكيمي، ثنائي برشلونة رافينيا والأمين جمال، المصري محمد صلاح، وكيليان مبابي.

وكانت قطر استضافت الحفل العام الماضي، الذي شهد تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب، والإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في العالم.
