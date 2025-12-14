تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على جنوة 2-1
Lebanon 24
14-12-2025
|
16:45
اعتلى
إنتر
ميلان
صدارة
الدوري الإيطالي
بعد فوزه على جنوة 2-1 اليوم الأحد بفضل هدفي يان بيسيك ولاوتارو
مارتينيز
في الشوط الأول. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر إلى 33 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على ميلان ونقطتين على
نابولي
.
تقدم بيسيك لإنتر في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 38. واستطاع فيتينيا تقليص الفارق لجنوة في الشوط الثاني، لكنه لم يمنع الفريق الضيف من الحفاظ على الفوز.
وشهدت المباراة اندلاع أعمال شغب قبل انطلاقها، حيث أُضرمت النيران في عدة سيارات، لكن الشرطة أعادت النظام وتم استئناف اللقاء دون مشاكل كبيرة.
وأكد مارتينيز أن الفريق يدرك قوته ويهدف إلى البقاء في الصدارة، مضيفاً: "هذا الفوز يعني الكثير، ونعرف كيف نصمد للحفاظ على إنتر في القمة".
