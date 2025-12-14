تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على جنوة 2-1

Lebanon 24
14-12-2025 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1455204-639013528694172962.jpg
Doc-P-1455204-639013528694172962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اعتلى إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على جنوة 2-1 اليوم الأحد بفضل هدفي يان بيسيك ولاوتارو مارتينيز في الشوط الأول. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر إلى 33 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على ميلان ونقطتين على نابولي.

تقدم بيسيك لإنتر في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 38. واستطاع فيتينيا تقليص الفارق لجنوة في الشوط الثاني، لكنه لم يمنع الفريق الضيف من الحفاظ على الفوز.

وشهدت المباراة اندلاع أعمال شغب قبل انطلاقها، حيث أُضرمت النيران في عدة سيارات، لكن الشرطة أعادت النظام وتم استئناف اللقاء دون مشاكل كبيرة.

وأكد مارتينيز أن الفريق يدرك قوته ويهدف إلى البقاء في الصدارة، مضيفاً: "هذا الفوز يعني الكثير، ونعرف كيف نصمد للحفاظ على إنتر في القمة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبرة يحقق فوزاً دارماتيكياً على الحكمة 2-1 ضمن المرحلة التاسعة من بطولة لبنان لكرة القدم
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلان وإنتر ميلان يوقعان عقد شراء سان سيرو
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سبيرز يتأهل إلى قبل نهائي الغرب بفوزه على ليكرز في كأس دوري السلة الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات التركية: تعرض السفينة ميدفولجا-2 لهجوم بالبحر الأسود على بعد 80 ميلا عن الشاطئ
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لاوتارو مارتينيز

الدوري الإيطالي

يوم الأحد

مارتينيز

الإيطالي

نابولي

ميلان

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2025-12-14
Lebanon24
16:48 | 2025-12-14
Lebanon24
16:27 | 2025-12-14
Lebanon24
14:30 | 2025-12-14
Lebanon24
14:07 | 2025-12-14
Lebanon24
11:50 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24