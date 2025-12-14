إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على جنوة 2-1



اعتلى صدارة بعد فوزه على جنوة 2-1 اليوم الأحد بفضل هدفي يان بيسيك ولاوتارو في الشوط الأول. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر إلى 33 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على ميلان ونقطتين على .



تقدم بيسيك لإنتر في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 38. واستطاع فيتينيا تقليص الفارق لجنوة في الشوط الثاني، لكنه لم يمنع الفريق الضيف من الحفاظ على الفوز.



وشهدت المباراة اندلاع أعمال شغب قبل انطلاقها، حيث أُضرمت النيران في عدة سيارات، لكن الشرطة أعادت النظام وتم استئناف اللقاء دون مشاكل كبيرة.



وأكد مارتينيز أن الفريق يدرك قوته ويهدف إلى البقاء في الصدارة، مضيفاً: "هذا الفوز يعني الكثير، ونعرف كيف نصمد للحفاظ على إنتر في القمة".

