بايرن ميونيخ يتعادل بصعوبة مع ماينتس ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

تعادل مع ماينتس 2-2 على ملعبه بعد أن سجل المهاجم هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليظل متصدراً بفارق 9 نقاط عن لايبزيج.



وافتتح ماينتس التسجيل عبر سونج وكاسبر بوتولسكي قبل أن يقلص كارل الفارق لبايرن في الشوط الأول. واستطاع كين تسجيل هدفه رقم 18 هذا الموسم لينقذ الفريق من الخسارة.



وبهذه النتيجة، وصل إلى 50 هدفاً في 14 مباراة، أسرع من أي فريق في تاريخ الدوري، بينما يحتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 29 نقطة بعد خسارته أمام أونيون ، ويأتي ثالثاً بفارق الأهداف بعد تعادله مع فرايبورج.

