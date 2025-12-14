بايرن ميونيخ يتعادل بصعوبة مع ماينتس ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
14-12-2025 | 16:48
تعادل بايرن ميونيخ مع ماينتس 2-2 على ملعبه بعد أن سجل المهاجم هاري كين هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليظل الفريق البافاري متصدراً الدوري الألماني بفارق 9 نقاط عن لايبزيج.

وافتتح ماينتس التسجيل عبر لي جاي سونج وكاسبر بوتولسكي قبل أن يقلص لينارت كارل الفارق لبايرن في الشوط الأول. واستطاع كين تسجيل هدفه رقم 18 هذا الموسم لينقذ الفريق من الخسارة.

وبهذه النتيجة، وصل بايرن ميونيخ إلى 50 هدفاً في 14 مباراة، أسرع من أي فريق في تاريخ الدوري، بينما يحتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 29 نقطة بعد خسارته أمام أونيون برلين، ويأتي دورتموند ثالثاً بفارق الأهداف بعد تعادله مع فرايبورج.
