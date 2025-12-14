مبابي يسرق الأضواء بهدف استثنائي أمام ألافيس

سرق النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، الأضواء بهدفه الجديد في خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.
وسجل مبابي هدف التقدم لفريقه من تسديدة قوية في الدقيقة 24، قبل أن يحتفل بطريقة مبتكرة أثارت إعجاب وتفاعل جماهير وسائل التواصل الاجتماعي.
بهذا الهدف، ارتفع رصيد مبابي إلى 16 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليواصل تصدره ترتيب هدافي الليغا، مبتعداً بخمس أهداف عن أقرب منافسيه، فران توريس لاعب برشلونة، بعد مرور 16 جولة.
يُذكر أن مبابي كان قد تُوِّج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإسباني، متفوقاً على البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.