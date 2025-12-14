تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مبابي يسرق الأضواء بهدف استثنائي أمام ألافيس

Lebanon 24
14-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1455218-639013560766494940.jpg
Doc-P-1455218-639013560766494940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

سرق النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، الأضواء بهدفه الجديد في خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدف التقدم لفريقه من تسديدة قوية في الدقيقة 24، قبل أن يحتفل بطريقة مبتكرة أثارت إعجاب وتفاعل جماهير وسائل التواصل الاجتماعي.

بهذا الهدف، ارتفع رصيد مبابي إلى 16 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليواصل تصدره ترتيب هدافي الليغا، مبتعداً بخمس أهداف عن أقرب منافسيه، فران توريس لاعب برشلونة، بعد مرور 16 جولة.

يُذكر أن مبابي كان قد تُوِّج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإسباني، متفوقاً على البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
شكوك بشأن مُشاركة مبابي أمام "ألافيس"
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أساطير في فريق واحد... تشكيلة كروس تسرق الأضواء عالميًا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
زفاف خيالي في الهند… لوبيز ونجوم بوليوود يسرقون الأضواء (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بغاية الجمال.. كرستينا صعب تسرق الأضواء من بإطلالة أنيقة جداً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

ديبورتيفو

برشلونة

كيليان

روبرت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2025-12-15
Lebanon24
00:46 | 2025-12-15
Lebanon24
23:46 | 2025-12-14
Lebanon24
16:59 | 2025-12-14
Lebanon24
16:48 | 2025-12-14
Lebanon24
16:45 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24