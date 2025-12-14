مبابي يسرق الأضواء بهدف استثنائي أمام ألافيس

سرق النجم الفرنسي ، لاعب ، الأضواء بهدفه الجديد في خلال مواجهة ألافيس مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من .

وسجل مبابي هدف التقدم لفريقه من تسديدة قوية في الدقيقة 24، قبل أن يحتفل بطريقة مبتكرة أثارت إعجاب وتفاعل جماهير وسائل التواصل الاجتماعي.

بهذا الهدف، ارتفع رصيد مبابي إلى 16 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليواصل تصدره ترتيب هدافي الليغا، مبتعداً بخمس أهداف عن أقرب منافسيه، فران توريس لاعب ، بعد مرور 16 جولة.

يُذكر أن مبابي كان قد تُوِّج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإسباني، متفوقاً على نجم برشلونة.