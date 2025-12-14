تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025.. اليكم جدول المباريات
Lebanon 24
14-12-2025
|
23:46
photos
تجري اليوم الاثنين، مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب "قطر 2025"، حيث حجزت منتخبات
الأردن
والسعودية والمغرب والإمارات مقاعدها لخوض مباريات هذا الدور.
وستجمع المباراة الأولى منتخبي المغرب والإمارات، في الساعة 17:30، بتوقيت قطر، وذلك على ستاد
خليفة
الدولي، بينما ستجمع المباراة الثانية منتخبي
السعودية
والأردن في الساعة 20:30 (توقيت قطر) على ستاد البيت في الخور.
ومن المنتظر أن تتسم المباريات المتبقية بندية قوية، فمنتخبا الأردن والإمارات، يسعيان للفوز بهذه البطولة لأول مرة، بينما كان منتخب المغرب قد حصد اللقب عام 2012، في حين فازت السعودية باللقب مرتين عامي 1998 و2002.
وكان منتخب المغرب حجز مقعده للدور نصف النهائي بعد فوزه الصعب على
سوريا
بهدف دون مقابل، فيما حجز المنتخب الإماراتي مقعده بعد فوزه على الجزائر بركلات الترجيح 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
أما منتخب السعودية فقد تأهل بعد فوزه الصعب على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية، بينما تأهل المنتخب
الأردني
إلى المربع الذهبي بعد فوزه على نظيره
العراقي
بهدف يتيم، سجله علي علوان، الذي انفرد بترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.
