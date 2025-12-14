تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025.. اليكم جدول المباريات

Lebanon 24
14-12-2025 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1455250-639013781632151595.jpg
Doc-P-1455250-639013781632151595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجري اليوم الاثنين، مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب "قطر 2025"، حيث حجزت منتخبات الأردن والسعودية والمغرب والإمارات مقاعدها لخوض مباريات هذا الدور.


وستجمع المباراة الأولى منتخبي المغرب والإمارات، في الساعة 17:30، بتوقيت قطر، وذلك على ستاد خليفة الدولي، بينما ستجمع المباراة الثانية منتخبي السعودية والأردن في الساعة 20:30 (توقيت قطر) على ستاد البيت في الخور.
ومن المنتظر أن تتسم المباريات المتبقية بندية قوية، فمنتخبا الأردن والإمارات، يسعيان للفوز بهذه البطولة لأول مرة، بينما كان منتخب المغرب قد حصد اللقب عام 2012، في حين فازت السعودية باللقب مرتين عامي 1998 و2002.
وكان منتخب المغرب حجز مقعده للدور نصف النهائي بعد فوزه الصعب على سوريا بهدف دون مقابل، فيما حجز المنتخب الإماراتي مقعده بعد فوزه على الجزائر بركلات الترجيح 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أما منتخب السعودية فقد تأهل بعد فوزه الصعب على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية، بينما تأهل المنتخب الأردني إلى المربع الذهبي بعد فوزه على نظيره العراقي بهدف يتيم، سجله علي علوان، الذي انفرد بترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025: سوريا تواجه المغرب وفلسطين تصطدم بالسعودية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
من هي المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارات

السعودية

العراقي

الأردني

العراق

الأردن

السعود

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2025-12-15
Lebanon24
00:46 | 2025-12-15
Lebanon24
23:00 | 2025-12-14
Lebanon24
16:59 | 2025-12-14
Lebanon24
16:48 | 2025-12-14
Lebanon24
16:45 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24