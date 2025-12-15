أمم إفريقيا 2025… القنوات الناقلة والمنتخبات العربية المشاركة

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ، يتزايد اهتمام الجماهير بمعرفة القنوات الناقلة وقائمة المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الـ35 من أكبر حدث كروي في القارة السمراء.



وتنطلق البطولة في 21 كانون الأول 2025، وتستمر حتى 18 كانون الثاني 2026، على الملاعب المغربية، بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على اللقب ضمن ست مجموعات، في واحدة من أقوى نسخ البطولة منذ رفع عدد المنتخبات إلى 24 عام 2019.



القنوات الناقلة



أعلنت شبكة beIN Sports أنها الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا 2025 في منطقة وشمال إفريقيا، عبر باقة قنوات BEIN SPORTS MAX المخصصة للبطولة، وهي:

• beIN SPORTS MAX 1

• beIN SPORTS MAX 2

• beIN SPORTS MAX 3

• beIN SPORTS MAX 4



وتوفّر الشبكة بثًا مباشرًا لجميع المباريات، إلى جانب استوديوهات تحليلية وتغطية شاملة لكافة أحداث البطولة.



المنتخبات العربية المشاركة



تشهد النسخة المقبلة حضورًا عربيًا لافتًا، يتمثل بمشاركة ستة منتخبات، هي: المغرب (البلد المضيف)، مصر، ، ، ، وجزر القمر.



وتأهل المغرب تلقائيًا بصفته الدولة المستضيفة، فيما حجزت المنتخبات العربية الأخرى مقاعدها بعد اجتياز تصفيات قارية قوية شهدت منافسة حادة.



نظام البطولة والمجموعات



تنقسم المنتخبات الـ24 إلى ست مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.



وأسفرت قرعة المجموعات عن توازن واضح بين المنتخبات، حيث يبرز الحضور العربي في أكثر من مجموعة، أبرزها:

• : المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

• المجموعة الثانية: مصر – جنوب إفريقيا – أنغولا – زيمبابوي

• المجموعة الثالثة: تونس – نيجيريا – أوغندا – تنزانيا

• المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان



طموحات عربية ومنافسة مرتقبة



وترفع المنتخبات العربية سقف طموحاتها في هذه النسخة، مستندة إلى نتائج قوية في البطولات القارية الأخيرة، وتطور لافت في أداء منتخبات شمال إفريقيا، ما ينذر بمنافسة قوية ومستوى فني مرتفع.



وتُعدّ بطولة أمم إفريقيا 2025 محطة مفصلية لمنتخبات القارة، سواء لتعزيز الحضور القاري أو للتحضير للاستحقاقات العالمية المقبلة، وسط ترقب جماهيري واسع لنجوم جدد ولحظات كروية قد تبقى عالقة في الذاكرة.

