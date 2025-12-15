تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

كأس العرب 2025… أغنى نسخة في تاريخ البطولة بجوائز قياسية

Lebanon 24
15-12-2025 | 05:40
تُعدّ بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة حاليًا في قطر الأغنى من حيث الجوائز المالية في تاريخ المسابقة، بعد أن تخطّت قيمة المكافآت الإجمالية 36.5 مليون دولار، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة، في قفزة كبيرة مقارنة بنسخة 2021.

وأوضحت اللجنة آلية توزيع الجوائز على المنتخبات المشاركة، حيث يحصل كل منتخب على 715 ألف دولار بمجرد المشاركة، ما يؤمّن دعمًا ماليًا أساسيًا لجميع الفرق.

توزيع الجوائز المالية:
• البطل: 7,155,000 دولار
• الوصيف: 4,293,000 دولار
• المركز الثالث: 2,862,000 دولار
• المركز الرابع: 2,146,000 دولار
• الخروج من ربع النهائي: 1,073,000 دولار
• المشاركة: 715 ألف دولار لكل منتخب

وترفع هذه الجوائز القياسية من مستوى المنافسة، وتزيد من جاذبية البطولة للمنتخبات واللاعبين، في ظل مشاركة منتخبات عربية قوية تضم محترفين في أبرز الدوريات العالمية، ما يعزز مكانة كأس العرب على الساحة الكروية الدولية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية على أرضية ملعب لوسيل في مدينة لوسيل القطرية، يوم الخميس 18 كانون الأول 2025، على أن يتحدد طرفا النهائي مساء اليوم، حين يواجه المنتخب المغربي نظيره الإماراتي، بينما يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأردني في نصف النهائي الآخر.

