تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كأس العرب 2025… أغنى نسخة في تاريخ البطولة بجوائز قياسية
Lebanon 24
15-12-2025
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعدّ بطولة كأس العرب
لكرة القدم
2025 المقامة حاليًا في قطر الأغنى من حيث الجوائز المالية في تاريخ المسابقة، بعد أن تخطّت قيمة المكافآت الإجمالية 36.5 مليون دولار، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة، في قفزة كبيرة مقارنة بنسخة 2021.
وأوضحت اللجنة آلية توزيع الجوائز على المنتخبات المشاركة، حيث يحصل كل منتخب على 715 ألف دولار بمجرد المشاركة، ما يؤمّن دعمًا ماليًا أساسيًا لجميع الفرق.
توزيع الجوائز المالية:
• البطل: 7,155,000 دولار
• الوصيف: 4,293,000 دولار
• المركز الثالث: 2,862,000 دولار
• المركز الرابع: 2,146,000 دولار
• الخروج من ربع النهائي: 1,073,000 دولار
• المشاركة: 715 ألف دولار لكل منتخب
وترفع هذه الجوائز القياسية من مستوى المنافسة، وتزيد من جاذبية البطولة للمنتخبات واللاعبين، في ظل مشاركة منتخبات عربية قوية تضم محترفين في أبرز الدوريات العالمية، ما يعزز مكانة كأس العرب على الساحة الكروية الدولية.
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية على أرضية ملعب لوسيل في مدينة لوسيل
القطرية
، يوم الخميس 18 كانون الأول 2025، على أن يتحدد طرفا النهائي مساء اليوم، حين يواجه المنتخب المغربي نظيره الإماراتي، بينما يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره
الأردني
في نصف النهائي الآخر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025: سوريا تواجه المغرب وفلسطين تصطدم بالسعودية
Lebanon 24
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025: سوريا تواجه المغرب وفلسطين تصطدم بالسعودية
15/12/2025 16:07:18
15/12/2025 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025؟
Lebanon 24
من هي المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025؟
15/12/2025 16:07:18
15/12/2025 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟
Lebanon 24
ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟
15/12/2025 16:07:18
15/12/2025 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025
Lebanon 24
موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025
15/12/2025 16:07:18
15/12/2025 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
لكرة القدم
الإمارات
القطرية
الأردني
الأردن
السعود
القطري
أردني
تابع
قد يعجبك أيضاً
"فيفا" يكشف موعد إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في العالم "The Best"
Lebanon 24
"فيفا" يكشف موعد إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في العالم "The Best"
07:49 | 2025-12-15
15/12/2025 07:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض ضخم قد ينهي ديون برشلونة… لكن العقبة قانونية
Lebanon 24
عرض ضخم قد ينهي ديون برشلونة… لكن العقبة قانونية
04:56 | 2025-12-15
15/12/2025 04:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تصرفات صلاح تعيد فتح ملف مستقبله مع ليفربول
Lebanon 24
تصرفات صلاح تعيد فتح ملف مستقبله مع ليفربول
04:25 | 2025-12-15
15/12/2025 04:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أمم إفريقيا 2025… القنوات الناقلة والمنتخبات العربية المشاركة
Lebanon 24
أمم إفريقيا 2025… القنوات الناقلة والمنتخبات العربية المشاركة
03:43 | 2025-12-15
15/12/2025 03:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط منافسة كبيرة.. الأمير الوليد بن طلال يقترب من الاستحواذ على نادي الهلال السعودي
Lebanon 24
وسط منافسة كبيرة.. الأمير الوليد بن طلال يقترب من الاستحواذ على نادي الهلال السعودي
00:46 | 2025-12-15
15/12/2025 12:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:49 | 2025-12-15
"فيفا" يكشف موعد إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في العالم "The Best"
04:56 | 2025-12-15
عرض ضخم قد ينهي ديون برشلونة… لكن العقبة قانونية
04:25 | 2025-12-15
تصرفات صلاح تعيد فتح ملف مستقبله مع ليفربول
03:43 | 2025-12-15
أمم إفريقيا 2025… القنوات الناقلة والمنتخبات العربية المشاركة
00:46 | 2025-12-15
وسط منافسة كبيرة.. الأمير الوليد بن طلال يقترب من الاستحواذ على نادي الهلال السعودي
23:46 | 2025-12-14
نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025.. اليكم جدول المباريات
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24