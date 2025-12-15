"فيفا" يكشف موعد إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في العالم "The Best"

أعلن (فيفا) أنه سيعلن أسماء الفائزين بجوائز "The Best" للأفضل في العالم خلال حفل في قطر يوم غد الثلاثاء.

وقال "الفيفا" في بيان إنه سيعلن عن أسماء الفائزين عشية القارات للأندية بكرة القدم، بين وفلامنغو البرازيلي على استاد أحمد .



وسيشارك في الحفل حوالي 800 شخص بقيادة السويسري جياني إنفانتينو (فيفا) وسيتم إعلان الفائزين بكل الجوائز وأهمها أفضل لاعب في العالم وأفضل مدرب وأفضل حارس، وهناك جوائز مماثلة في منافسات السيدات أيضا.



وسيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية لعام 2025، والتي ستضم أفضل 11 لاعبا.

ويمكن للجماهير مشاهدة الحفل كاملا مباشرة ومجانا على موقع FIFA.com. (روسيا اليوم)