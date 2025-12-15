تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
رياضة
"فيفا" يكشف موعد إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في العالم "The Best"
Lebanon 24
15-12-2025
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) أنه سيعلن أسماء الفائزين بجوائز "The Best" للأفضل في العالم خلال حفل في قطر يوم غد الثلاثاء.
وقال "الفيفا" في بيان إنه سيعلن عن أسماء الفائزين عشية
نهائي كأس
القارات للأندية بكرة القدم، بين
باريس سان جيرمان الفرنسي
وفلامنغو البرازيلي على استاد أحمد
بن علي
.
وسيشارك في الحفل حوالي 800 شخص بقيادة السويسري جياني إنفانتينو
رئيس الاتحاد
الدولي لكرة القدم
(فيفا) وسيتم إعلان الفائزين بكل الجوائز وأهمها أفضل لاعب في العالم وأفضل مدرب وأفضل حارس، وهناك جوائز مماثلة في منافسات السيدات أيضا.
وسيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية لعام 2025، والتي ستضم أفضل 11 لاعبا.
ويمكن للجماهير مشاهدة الحفل كاملا مباشرة ومجانا على موقع FIFA.com. (روسيا اليوم)
Advertisement
