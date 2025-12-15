تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد الفوز على برايتون.. ليفربول يتلقى ضربة قوية
Lebanon 24
15-12-2025
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق
ليفربول
الانتصار على
برايتون
يوم السبت الماضي وعاد إلى أجواء الانتصارات بعد فترة عصيبة لكن سرعان ما خيمت الأجواء السلبية على تحضيرات الفريق للمنافسات المقبلة.
وبعد ساعات من نشوة الفوز الثامن لليفربول في 16 مباراة "بالبريمرليغ" هذا الموسم استفاق النادي على وقع مفاجأتين غير سارتين إذ كشفت الفحوص الطبية التي أجراها لاعبا الفريق
دومينيك سوبوسلاي
وجو
غوميز
عن معاناتهما من أوجاع قد تمنعهما من خوض المباراة المقبلة أمام
توتنهام
.
وقالت تقارير قريبة من ليفربول إن الفريق يواجه المزيد من المخاوف بشأن الإصابات قبل رحلته المقبلة إلى توتنهام فخلال الفوز على برايتون اضطر كل من
جو غوميز
ودومينيك سوبوسلاي للخروج من الملعب بسبب الإصابات.
وسبق أن خضع غوميز لعملية جراحية في أوتار الركبة اليسرى ثم عاودته الإصابة بعد فترة لكن من غير الواضح حاليا ما إذا كانت هذه الإصابة الجديدة في نفس الساق.
ومن المتوقع أن يعرف المدافع نتائج فحصه خلال الأسبوع المقبل ويأمل المدرب
آرني سلوت
ألا تكون فترة غيابه طويلة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لمواجهة برايتون.. سلوت يعلن تشكيلة ليفربول الأساسية
Lebanon 24
لمواجهة برايتون.. سلوت يعلن تشكيلة ليفربول الأساسية
15/12/2025 20:17:39
15/12/2025 20:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح في تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون
Lebanon 24
محمد صلاح في تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون
15/12/2025 20:17:39
15/12/2025 20:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: عقوبات ترامب تشكل ضربة قوية لبوتين
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: عقوبات ترامب تشكل ضربة قوية لبوتين
15/12/2025 20:17:39
15/12/2025 20:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: ما زال لدينا عمل في غزة وإذا استمرت حماس بانتهاك الاتفاق ستتلقى هجمات قوية جدا
Lebanon 24
نتنياهو: ما زال لدينا عمل في غزة وإذا استمرت حماس بانتهاك الاتفاق ستتلقى هجمات قوية جدا
15/12/2025 20:17:39
15/12/2025 20:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دومينيك سوبوسلاي
روسيا اليوم
آرني سلوت
جو غوميز
توتنهام
نيك سو
تابع
قد يعجبك أيضاً
كأس العرب 2025.. المغرب أول المتأهلين إلى النهائي
Lebanon 24
كأس العرب 2025.. المغرب أول المتأهلين إلى النهائي
13:00 | 2025-12-15
15/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تورط جواو كانسيلو في حادثة اعتداء على راكب خلال رحلة جوية (فيديو)
Lebanon 24
تورط جواو كانسيلو في حادثة اعتداء على راكب خلال رحلة جوية (فيديو)
11:28 | 2025-12-15
15/12/2025 11:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن المرشح الأبرز لجائزة "ذا بيست"؟
Lebanon 24
مَن المرشح الأبرز لجائزة "ذا بيست"؟
10:46 | 2025-12-15
15/12/2025 10:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يرحل صلاح عن ليفربول؟
Lebanon 24
هل يرحل صلاح عن ليفربول؟
10:02 | 2025-12-15
15/12/2025 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين السعودية والأردن والمغرب والإمارات.. أي منتخب سيصنع الفارق في كأس العرب؟
Lebanon 24
بين السعودية والأردن والمغرب والإمارات.. أي منتخب سيصنع الفارق في كأس العرب؟
10:00 | 2025-12-15
15/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:00 | 2025-12-15
كأس العرب 2025.. المغرب أول المتأهلين إلى النهائي
11:28 | 2025-12-15
تورط جواو كانسيلو في حادثة اعتداء على راكب خلال رحلة جوية (فيديو)
10:46 | 2025-12-15
مَن المرشح الأبرز لجائزة "ذا بيست"؟
10:02 | 2025-12-15
هل يرحل صلاح عن ليفربول؟
10:00 | 2025-12-15
بين السعودية والأردن والمغرب والإمارات.. أي منتخب سيصنع الفارق في كأس العرب؟
09:07 | 2025-12-15
صورة أثارت ضجّة... رونالدو مع ممثل شهير جدّاً هل سيُشاركه فيلمه الجديد؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 20:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 20:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 20:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24