Najib Mikati
رياضة

بعد الفوز على برايتون.. ليفربول يتلقى ضربة قوية

Lebanon 24
15-12-2025 | 09:36
حقق ليفربول الانتصار على برايتون يوم السبت الماضي وعاد إلى أجواء الانتصارات بعد فترة عصيبة لكن سرعان ما خيمت الأجواء السلبية على تحضيرات الفريق للمنافسات المقبلة.
 
وبعد ساعات من نشوة الفوز الثامن لليفربول في 16 مباراة "بالبريمرليغ" هذا الموسم استفاق النادي على وقع مفاجأتين غير سارتين إذ كشفت الفحوص الطبية التي أجراها لاعبا الفريق دومينيك سوبوسلاي وجو غوميز عن معاناتهما من أوجاع قد تمنعهما من خوض المباراة المقبلة أمام توتنهام.
 
وقالت تقارير قريبة من ليفربول إن الفريق يواجه المزيد من المخاوف بشأن الإصابات قبل رحلته المقبلة إلى توتنهام فخلال الفوز على برايتون اضطر كل من جو غوميز ودومينيك سوبوسلاي للخروج من الملعب بسبب الإصابات.
 
وسبق أن خضع غوميز لعملية جراحية في أوتار الركبة اليسرى ثم عاودته الإصابة بعد فترة لكن من غير الواضح حاليا ما إذا كانت هذه الإصابة الجديدة في نفس الساق.

ومن المتوقع أن يعرف المدافع نتائج فحصه خلال الأسبوع المقبل ويأمل المدرب آرني سلوت ألا تكون فترة غيابه طويلة. (روسيا اليوم)
 
دومينيك سوبوسلاي

روسيا اليوم

آرني سلوت

جو غوميز

توتنهام

نيك سو

