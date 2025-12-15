تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص

بين السعودية والأردن والمغرب والإمارات.. أي منتخب سيصنع الفارق في كأس العرب؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
15-12-2025 | 10:00
في قلب العاصمة القطرية الدوحة، وعلى ملاعبها المميزة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، حيث تبقى أربعة فرق فقط تحلم بلقب البطولة. المشهد أصبح أكثر سخونة وإثارة مع وصول المغرب والإمارات من جهة، والسعودية والأردن من جهة أخرى، ليقدّم كل منتخب أفضل ما لديه في سباق الوصول إلى المباراة النهائية.

المغرب والإمارات: صراع القوة الأفريقية والخليجية
يقترب المغرب من نصف النهائي وهو في أوج تألقه، حيث لم يعرف طعم الهزيمة في البطولة، محافظًا على نظافة شباكه في ثلاث مباريات من أصل أربع، مع دفاع منظم يعتليه اسم سفيان بوفتيني، الذي يجمع بين الخبرة والهدوء في التحكم بالكرة. ورغم غياب المدافع محمد مفيد، والشكوك حول جاهزية المهاجم طارق تسودالي، يبقى "أسود الأطلس" فريقًا يعتمد على الضغط العكسي وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، مستغلين قدرات الثلاثي الهجومي كريم البركاوي ووليد أزارو وأمين زحزوح لتسديد الضربات الأولى نحو المرمى.

على الجانب الآخر، لم يكن طريق الإمارات إلى نصف النهائي سهلاً. بعد خسارتها في الجولة الافتتاحية أمام الأردن، استعاد الفريق توازنه تدريجيًا، معتمدًا على انسجام لاعبيه المتعددين الأصول بين البرازيل، البرتغال، والأرجنتين، ليحقق فوزًا تاريخيًا على حامل اللقب الجزائر بركلات الترجيح، بقيادة حارس مرمى شاب لم يخشَ لحظة الضغط، حمد المقبالي، الذي تصدى بنجاح لركلتي جزاء حاسمتين، ليمنح فريقه بطاقة العبور. تكمن قوة الإمارات في الفريق الجماعي والتناغم بين لاعبيه، مع قدرة عالية على التحول السريع واستغلال الفرص، وهو ما يجعل مواجهتهم أمام المغرب اختبارًا صعبًا وحاسمًا.

السعودية والأردن: مواجهة تاريخية وقوية
في مواجهة آسيوية خالصة، ينتظر الجمهور لقاءً ناريًا بين السعودية والأردن على ملعب البيت. السعودية، بعد فوزها الصعب على فلسطين 2-1 في الأوقات الإضافية، تقدم بقيادة هجومية متوازنة يبرز فيها فراس البريكان وسالم الدوسري، مع دفاع صلب بقيادة نواف العقيدي. من جهتها، دخلت الأردن نصف النهائي بعد إقصائها للعراق بهدف دون رد، رغم غياب نجمها الأساسي يزن النعيمات بسبب إصابة بالرباط الصليبي، مما ألقى بظلال من الشك على خط هجوم "النشامى". ويأمل المدرب جمال سلامي في أن تعوض خطته الدفاعية المحكمة غياب اللاعب، معتمدًا على علي علوان في رأس الهجوم ودعم من محمود مرضي وأبو زريق.
تاريخيًا، تتسم مواجهات المنتخبين بالتقارب، فقد تقابلا مرتين فقط في كأس العرب، تفوقت السعودية في نسخة 1985 برباعية نظيفة، بينما انتصرت الأردن في نسخة 2021 بهدف وحيد. هذه الإحصائيات تعكس ندية لقاء اليوم الذي يبدو مفتوحًا على كل الاحتمالات، ويعد الجمهور العربي بمواجهة مليئة بالإثارة.

التكنولوجيا تتدخل: توقعات الذكاء الاصطناعي
مع التقدم التقني، لم يعد تحليل المباريات مقتصرًا على الخبراء والمحللين التقليديين، بل دخل الذكاء الاصطناعي إلى المعادلة، معتمدًا على محاكاة آلاف السيناريوهات من بيانات الفرق والأداء الفردي والجماعي. بحسب التوقعات، يبدو المغرب متفوقًا على الإمارات، فيما تُعطي الخوارزميات الأردني أفضلية طفيفة أمام السعودية، ما يجعل النهائي محتملًا أن يكون بين المغرب والأردن، في سيناريو يضع القوة الأفريقية في مواجهة الأداء الآسيوي المميز.
ومع وصول البطولة إلى مراحلها النهائية، يتضح أن نصف النهائي ليس مجرد مباراة، بل هو اختبار حقيقي للقدرة على التنظيم، الانضباط، الذكاء التكتيكي، والتحمل البدني. كل منتخب يسعى إلى تسجيل اسمه في التاريخ، سواء المغرب والإمارات أو السعودية والأردن، وسيكون الفوز أكثر من مجرد خطوة نحو اللقب، بل إعلان عن قوة المنتخبات العربية وإمكاناتها على الساحة الدولية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
إيناس القشاط - Inass El Kashat

