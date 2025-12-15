تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

Lebanon 24
15-12-2025 | 10:02
كشف خبير في لغة الجسد أن رد فعل النجم المصري ومهاجم ليفربول محمد صلاح بعد مباراة التي ساهم فيها بانتصار فريقه على برايتون، السبت، توحي بأن أيامه في ملعب "انفيلد" باتت معدودة على رؤوس الأصابع.
 
وقال خبير لغة الجسد دارين ستانتون إن رد فعل صلاح العاطفي عقب نهاية المباراة يشير إلى قرب رحيله عن النادي.

وقال ستانتون في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "محمد صلاح بدا عاطفيا جدا بعد مباراة برايتون، أعتقد أن ما شاهدناه كان أشبه بوداع، وبصراحة لا أظن أننا سنراه مجددا في هذا المشهد".

وأضاف: "كانت الدموع على عينيه وهو يصفق للجماهير، أرى أن ذلك كان بمثابة أغنيته الأخيرة أو لحظة وداعه".

وتابع: "حتى ولم يكن الأمر رسميا، أعتقد أنه يعلم في قرارات نفسه أنه لن يعيش هذا الموقف مرة أخرى ولن يدخل هذا الملعب مجددا كلاعب ليفربول، أرى أنه سيرحل ولن يعود".
 
 وأوضح الخبير أن تعبيراته كانت "مزيجا من الحزن وخيبة الأمل، لأن الأمور لم تسر كما كان يتمنى، وكان واضحا عليه التأثر الشديد، وظهرت على وجهه تعبيرات دقيقة للحزن مع دموع في عينيه". (سكاي نيوز عربية)
