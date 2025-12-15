مَن المرشح الأبرز لجائزة "ذا بيست"؟

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الأقرب للتتويج بجائزة FIFA The Best 2025 هما أيتانا بونماتي وعثمان ديمبيلي، مع حضور الفرنسي مع قائمة فريقه الباريسي إلى العاصمة لتسلّم الجائزة بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من فوزه بأول كرة ذهبية في مسيرته.

ويتوقع أن يحل لامين يامال في مراكز متقدمة ضمن تصويت جائزة FIFA The Best، بعد إنهائه سباق الذهبية في المركز الثاني برصيد 1059 نقطة، خلف ديمبيلي صاحب الـ1380 نقطة، كما جاء رافينيا خامسًا برصيد 620 نقطة، فيما كان كل من رافينيا وبيدري ضمن القائمة النهائية التي أعلنتها الفيفا في الثامن من نوفمبر.



وفي فئة المدربين، يتقدم لويس إنريكي، صانع الثلاثية التاريخية مع ، قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب، إلى جانب هانزي الذي قاد للتتويج بالدوري والكأس والسوبر.



أما جائزة أفضل حارس مرمى، فيُعد دوناروما المرشح الأبرز، مع تواجد تشيزني ضمن القائمة، بينما تمثل كاتا كول برشلونة في فئة السيدات، وسط منافسة قوية من الإنجليزية هانا هامبتون والألمانية آن-كاترين بيرغر.



وفي تدريب كرة القدم النسائية، تتصدر الهولندية سارينا فيغمان الترشيحات بعد قيادتها منتخب إنجلترا للتتويج بلقب بطولة أمم على حساب إسبانيا. (ارم نيوز)