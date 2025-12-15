تورط جواو كانسيلو في حادثة اعتداء على راكب خلال رحلة جوية (فيديو)

تورط جواو كانسيلو، لاعب نادي السعودي ، في حادثة مثيرة للجدل أثارت موجة من الانتقادات على .



وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه جواو كانسيلو لاعب ومانشستر سيتي سابقا، وهو يعتدي على راكب.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية: "فقد الظهير البرتغالي، الذي يحلم بالعودة إلى ويبدي استعداده لخوض تجارب جديدة، أعصابه تماما أثناء سفره على متن رحلة جوية".



وتابعت: "انتشر مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، يظهر لحظة فقدان اللاعب السيطرة على نفسه، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي على الراكب الذي كان يصوره".



وواصلت الصحيفة: "اشتدت حدة الكلامي في غضون ، إلى أن أمسك اللاعب البرتغالي بذراع الراكب وصفعه، منهيا بذلك تصوير الفيديو".



انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي سلوك كانسيلو المشين، واصفين إياه بفقدان غير مبرر للسيطرة على النفس.



مع ذلك، يظهر مقطع فيديو أطول كانسيلو وهو يمزح في البداية مع الشخص الذي يصوره، وبحسب من شاركه، كان اللاعب البرتغالي يسخر من زميله في نادي الهلال، علي البليهي. (روسيا اليوم)

João Cancelo taquine Ali Al Bulayhi 😭💀pic.twitter.com/kVdFd5fr0P — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 13, 2025