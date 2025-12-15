تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
الأردن إلى نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السعودية
Lebanon 24
15-12-2025
|
16:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز منتخب
الأردن
1-صفر على نظيره السعودي في قبل
نهائي كأس
العرب
لكرة القدم
اليوم الاثنين في
الدوحة
ليلاقي
المغرب
في نهائي البطولة.
سجل نزار الرشدان هدف الأردن والمباراة الوحيد في الدقيقة 66 من اللقاء الذي أقيم في اتاد البيت بالدوحة إثر تمريرة عرضية من زميله محمود مرضي قابلها الرشدان بضربة رأس قوية في الشباك.
وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد وليد الأحمد لاعب
السعودية
بعد عرقلته لعلي علوان مهاجم الأردن اثر انفراده بالمرمى.
شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، مع ندية عالية وسيطرة دفاعية متبادلة، فيما استمرت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.
وسيواجه المنتخب
الأردني
في المباراة النهائية منتخب المغرب. (سكاي نيوز)
