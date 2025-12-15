تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
"دموعه فضحته".. هل سيرحل صلاح عن ليفربول؟
Lebanon 24
15-12-2025
|
23:50
photos
كشف
البريطاني
دارين ستانتون خبير لغة الجسد أن النجم المصري محمد صلاح ودع جماهير ليفربول للمرة الأخيرة بعد مباراة برايتون في الدوري الإنكليزي يوم السبت، مشيراً إلى أن دموعه تبّين معرفته بأنه لن يسير على ملعب "آنفيلد" مجدداً بعد تلك اللحظة.
وعاد صلاح إلى اللعب مع ليفربول بعد أزمته مع النادي والمدرب آرني سلوت وصنع هدف زميله هوغو إيكيتيكي الثاني ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في فريق واحد بتاريخ الدوري الإنكليزي بواقع 277 مساهمة وكاسراً رقم وين روني القياسي.
وقال ستانتون الذي حلل لغة أجساد السياسيين مثل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وزعماء الأحزاب
البريطانية
، لموقع "أولبغ" المختص بالمراهنات الرياضية يوم الاثنين: يمكن رؤية محمد صلاح وهو متأثر للغاية عقب مباراة برايتون. أعتقد أن ذلك بمثابة رثاء له ولا أظن أننا سنراه مجدداً مع ليفربول.
وتابع: كانت الدموع محبوسة في عينيه خلال تصفيقه مع الجماهير ولهذا أعتقد أنه الوداع لأن تعابير الحزن الدقيقة كانت واضحة عليه.
وواصل ستانتون: صحيح أنه لم يصبح وداعاً رسمياً حتى الآن، إلا أن صلاح يعلم في قرارة نفسه أنه لن يقابل جماهير ليفربول ولن يسير في هذا الملعب مجدداً. حتى الجماهير رفعت صوره وصفقت له بحرارة وكأنهم يعرفون بأنه سيغادر في فترة الانتقالات الشتوية شهر كانون الثاني المقبل.
وتوجه صلاح إلى المغرب للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا ولن يعود إلا في منتصف يناير، علماً بأنه يرتبط مع ليفربول بعقد يمتد حتى حزيران 2027.
