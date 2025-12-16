ميسي بطل أغرب محاولة انتقال في تاريخ كرة القدم

كشفت تقارير إعلامية عن واحدة من أكثر القصص غرابة في تاريخ سوق الانتقالات .



ذكر حساب The Touchline على إكس أن سيتي حاول في عام 2008 التعاقد مع النجم عن طريق الخطأ.

وأوضح: "القصة رواها مارك بوين، المساعد السابق في الجهاز الفني لمانشستر سيتي آنذاك، مؤكداً أن إدارة النادي كانت تبحث عن صفقة مدوية تعلن من خلالها دخولها القوي إلى عالم الأوروبية".



وأضاف: "مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، تم اعتماد استراتيجية سريعة ومباشرة تقوم على تقديم عروض مالية ضخمة لعدد من أبرز نجوم القارة، دون دراسة عميقة للجدوى أو فرص النجاح".



وتابع: "بحسب بوين، تم إرسال عروض بقيمة 30 مليون لعدة أسماء بارزة في تلك الفترة، من بينهم فرانك ريبيري وديميتار برباتوف وروبينيو، الأخير الذي نجح سيتي بالفعل في التعاقد معه، ليكون أول صفقة كبرى".



وأردف: "لكن المفاجأة كانت بإدراج اسم ليونيل ميسي ضمن تلك القائمة، في خطوة بدت لاحقاً غير مفهومة حتى داخل أروقة النادي نفسه، حيث إن ميسي كان آنذاك أحد أعمدة وأحد أبرز المواهب في العالم، ويمثل مشروعاً استراتيجياً طويل الأمد للنادي الكتالوني، ما جعل فكرة رحيله شبه مستحيلة".



وواصل: "بوين كشف أنه بعد أسابيع من تقديم ، سمع خلال مناسبة في أن رئيس برشلونة حينها، خوان لابورتا، تحدث علناً عن تلقي النادي عرضاً من مانشستر سيتي بقيمة 30 مليون يورو لضم ميسي، إذ أن داخل سيتي، ساد الذهول، وبدأت التساؤلات حول الجهة التي وافقت على تقديم العرض ومن اتخذ القرار".