لتدريب ريال مدريد.. هذا هو شرط يورغن كلوب

يمر بواحدة من أكثر المراحل هشاشة في موسمه حيث عاد ألونسو ليسقط في حلقة من الشكوك حول مستقبله مع النادي "الملكي".

وعاش الفريق فترة صعبة حيث تعرض لبضع ضربات منها 3 تعادلات متتالية في وهزيمتان على التوالي في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في كل المسابقات ما جعل مستقبل المدرب الشاب معقدا وبدأت الشائعات والأخبار حول المرشحين لخلافته.



وعاد اسم يورغن كلوب للظهور في مكاتب ملعب "سانتياغو برنابيو" ورغم عدم وجود مفاوضات رسمية واعتبار وصوله أمرا بالغ التعقيد إلا أن اسم المدرب الألماني يتم تداوله كبديل محتمل إذا استمر الوضع في التدهور.



ويعتبر الرئيس فلورنتينو بيريز كلوب خيارا مثيرا للاهتمام والتعاقد معه هدفٌ يسعى إليه منذ زمن بالإضافة لكون يورغن كلوب حاليا بلا منصب تدريبي يسهل انضمامه إلى رغم شغله منصبا مرموقا في إحدى الشركات الراعية لأندية في .



ووفقا لتقارير فقد رد مدرب السابق على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه وقال: "إذا أراد فلورنتينو بيريز رؤيته في البرنابيو فعليه مضاعفة جهوده في سوق الانتقالات".



وطالب كلوب إدارة ريال مدريد بإتمام صفقتين مربحتين للغاية قبل التعاقد مع أي لاعب.



ويرغب كلوب بضم إبراهيما كوناتي قلب الدفاع الفرنسي، ودومينيك سوبوسلاي لاعب الوسط المجري يلعب كلاهما حاليا مع ليفربول.



وكان قد عاد إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز على ديبورتيفو ألافيس وتقليصه للفارق مع في صراع ترتيب الدوري الإسباني.



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بـ43 نقطة ويأتي ريال مدريد وصيفا بـ39 نقطة.