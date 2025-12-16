تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لتدريب ريال مدريد.. هذا هو شرط يورغن كلوب

Lebanon 24
16-12-2025 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1455858-639014775369301221.jpg
Doc-P-1455858-639014775369301221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يمر ريال مدريد بواحدة من أكثر المراحل هشاشة في موسمه حيث عاد تشابي ألونسو ليسقط في حلقة من الشكوك حول مستقبله مع النادي "الملكي".
وعاش الفريق فترة صعبة حيث تعرض لبضع ضربات منها 3 تعادلات متتالية في الدوري الإسباني وهزيمتان على التوالي في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في كل المسابقات ما جعل مستقبل المدرب الشاب معقدا وبدأت الشائعات والأخبار حول المرشحين لخلافته.

وعاد اسم يورغن كلوب للظهور في مكاتب ملعب "سانتياغو برنابيو" ورغم عدم وجود مفاوضات رسمية واعتبار وصوله أمرا بالغ التعقيد إلا أن اسم المدرب الألماني يتم تداوله كبديل محتمل إذا استمر الوضع في التدهور.

ويعتبر الرئيس فلورنتينو بيريز كلوب خيارا مثيرا للاهتمام والتعاقد معه هدفٌ يسعى إليه منذ زمن بالإضافة لكون يورغن كلوب حاليا بلا منصب تدريبي يسهل انضمامه إلى ريال مدريد رغم شغله منصبا مرموقا في إحدى الشركات الراعية لأندية في كرة القدم

ووفقا لتقارير فقد رد مدرب ليفربول السابق على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه وقال: "إذا أراد فلورنتينو بيريز رؤيته في البرنابيو فعليه مضاعفة جهوده في سوق الانتقالات". 

وطالب كلوب إدارة ريال مدريد بإتمام صفقتين مربحتين للغاية قبل التعاقد مع أي لاعب. 

ويرغب كلوب بضم إبراهيما كوناتي قلب الدفاع الفرنسي، ودومينيك سوبوسلاي لاعب الوسط المجري يلعب كلاهما حاليا مع ليفربول.

وكان الفريق الملكي قد عاد إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز على ديبورتيفو ألافيس وتقليصه للفارق مع برشلونة في صراع ترتيب الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بـ43 نقطة ويأتي ريال مدريد وصيفا بـ39 نقطة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشأن تدريب ريال مدريد.. قرار نهائي من يورغن كلوب
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يعود زيدان لتدريب ريال مدريد؟
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة دعم يورغن كلوب لصلاح؟
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كلوب على رادار ريال مدريد.. خطوة مع ريد بول وتمهيد لاحتمال خلافة ألونسو
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

الفريق الملكي

ريال مدريد

كرة القدم

ليفربول

برشلونة

الراعي

المجر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:37 | 2025-12-16
Lebanon24
05:49 | 2025-12-16
Lebanon24
05:32 | 2025-12-16
Lebanon24
04:26 | 2025-12-16
Lebanon24
02:12 | 2025-12-16
Lebanon24
23:50 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24