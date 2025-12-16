تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

بعد أزمة ليفربول.. صلاح خارج مباراة مصر الودية ضد نيجيريا

Lebanon 24
16-12-2025 | 04:26
أفادت تقارير صحفية، باستبعاد نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح من مباراة ودية أمام نيجيريا، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.
 
وأرجع المصدر السبب إلى تأخر وصول صلاح للمعسكر نتيجة تأخر رحلة الطيران، ما حال دون انضمامه في الموعد المحدد. ومن المتوقع أن يلتحق النجم المصري بالمعسكر فور وصوله إلى مدينة أغادير المغربية، حيث ستقام منافسات البطولة.

في الوقت نفسه، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن محمد صلاح يظل من بين المرشحين لجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، قبل 24 ساعة من حفل الإعلان المقرر في العاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك، لن يشارك صلاح في ودية نيجيريا، على أن يكون جاهزا للانضمام للفريق فور انتظامه في المعسكر.
