بعد أزمة ليفربول.. صلاح خارج مباراة مصر الودية ضد نيجيريا

أفادت تقارير صحفية، باستبعاد نجم ليفربول والمنتخب صلاح من مباراة ودية أمام نيجيريا، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأرجع المصدر السبب إلى تأخر وصول صلاح للمعسكر نتيجة تأخر رحلة الطيران، ما حال دون انضمامه في الموعد المحدد. ومن المتوقع أن يلتحق النجم المصري بالمعسكر فور وصوله إلى مدينة أغادير المغربية، حيث ستقام منافسات البطولة.في الوقت نفسه، أكد "فيفا" أن يظل من بين المرشحين لجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، قبل 24 ساعة من حفل الإعلان المقرر في العاصمة .وبذلك، لن يشارك صلاح في ودية نيجيريا، على أن يكون جاهزا للانضمام للفريق فور انتظامه في المعسكر.