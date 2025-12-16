تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

ميا صهيون تحصد ثلاث منصّات.. أسبوع ترياتلون بين جدّة والدوحة والفجيرة

Lebanon 24
16-12-2025 | 05:32
نجحت البطلة الواعدة في رياضة الترياتلون "ميا صهيون" (15 سنة) في الصعود ثلاث مرات إلى منصة التتويج خلال أسبوع واحد، بعدما شاركت في ثلاثة سباقات خارجية أُقيمت في ثلاث دول، في إنجاز لافت ضمن مسيرتها الناشئة.

وشاركت صهيون في "بطولة آسيا" لفئة "تحت 16 سنة" التي أقيمت في مدينة جدّة السعودية في 6 كانون الأول الجاري، فحلّت في المركز 11 على المستوى القاري، وأحرزت المركز الثاني على صعيد دول غرب آسيا.

بعدها، انتقلت إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في "نهائيات بطولة تي 100" الدولية في 12 كانون الأول، حيث نالت ميدالية فضية "المركز الثاني" في فئتها العمرية "تحت 16 سنة"، إضافة إلى المركز الثالث في الترتيب العام ضمن "الفئة المفتوحة" "سوبر سبرينت".

واختتمت صهيون أسبوعها بالمشاركة في "بطولة غرب آسيا" التي أقيمت في إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة في 13 كانون الأول، وأحرزت المركز الثاني في فئة الناشئات خلف الإماراتية "شارلوت تامستون".
