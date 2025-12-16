مانشستر سيتي يهدد طموح ليفربول في التعاقد مع نجم إنكلترا

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن يهدد طموح في الميركاتو الصيفي المقبل إذ يستعد للدخول في سباق التعاقد مع مدافع منتخب ونادي مارك غويهي.

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميل" يرغب سيتي في التعاقد مع لاعب كريستال بالاس مارك غويهي في الصيف المقبل.



وينتهي عقد غويهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري ويسعى مانشستر سيتي لضمه في صفقة انتقال حر.

Advertisement

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعود ليفربول للتعاقد مع غويهي خلال انتقالات الصيف المقبلة لكنه سيجد عدة منافسين. (روسيا اليوم)