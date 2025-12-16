تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

مانشستر سيتي يهدد طموح ليفربول في التعاقد مع نجم إنكلترا

Lebanon 24
16-12-2025 | 05:49
كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن مانشستر سيتي يهدد طموح ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل إذ يستعد للدخول في سباق التعاقد مع مدافع منتخب إنكلترا ونادي كريستال بالاس مارك غويهي.  
 
ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع لاعب كريستال بالاس مارك غويهي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد غويهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري ويسعى مانشستر سيتي لضمه في صفقة انتقال حر. 
 
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعود ليفربول للتعاقد مع غويهي خلال انتقالات الصيف المقبلة لكنه سيجد عدة منافسين. (روسيا اليوم) 
