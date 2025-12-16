"محاربو الإمارات 66" في جونية.. جورج عيد يختمها بفوز لبناني

شهدت القاعة المسقوفة في مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي في جونية أمسية قتالية رياضية دولية حافلة بالإثارة والمنافسة، حيث أقيمت عشرة نزالات ضمن "بطولة محاربي الإمارات" في نسختها الـ66 لرياضة الفنون القتالية المختلطة "أم أم آي".



وحضر جمهور غفير تقدّمه رئيس مجلس إدارة "بالمز سبورتس" الإماراتي فؤاد درويش، الاتحاد الدولي أمين عام الاتحاد اللبناني وسام أبي نادر، رئيس الاتحاد البحريني المدير التنفيذي للاتحاد الدولي محمد قنبر، رئيس الاتحاد اللبناني أحمد حازر ونائبه لؤي قبلاوي، إلى جانب فاعليات عسكرية وبلدية ورياضية.



وختام الأمسية التي تميّزت بتنظيم لافت، سجّل فوز البطل اللبناني جورج عيد على منافسه المغربي محمد الجغدل، بعد أداء قوي سيطر خلاله عيد على مجريات النزال وسط مواكبة وتشجيع من جمهور كبير.



نتائج النزالات العشرة:



فاز عبد مشارقي (سوريا) على مجدي طارق (العراق)



فاز علي زريق (سوريا) على فتحي محمود (مصر)



فازت التركية ألكنور كورت على ياغاني بلاغي



فاز عماد العزمي (المغرب) على عماد حمدو (سوريا)



فاز عرفان مدادي (إيران) على إيلي فرح (لبنان)



فاز كرار علي (العراق) على عبد الأمير حمود (لبنان)



فاز أحمد درويش (مصر) على أنطوني زيدان (لبنان)



فاز فلوباتر فارس (مصر) على تالحا درديوك (تركيا)



فاز شادي قباني (سوريا) على علي طباجة (لبنان)



فاز جورج عيد (لبنان) على محمد الجغدل (المغرب)

Advertisement