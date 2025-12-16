تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"محاربو الإمارات 66" في جونية.. جورج عيد يختمها بفوز لبناني

Lebanon 24
16-12-2025 | 06:37
A-
A+
Doc-P-1455965-639014890942858071.png
Doc-P-1455965-639014890942858071.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت القاعة المسقوفة في مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي في جونية أمسية قتالية رياضية دولية حافلة بالإثارة والمنافسة، حيث أقيمت عشرة نزالات ضمن "بطولة محاربي الإمارات" في نسختها الـ66 لرياضة الفنون القتالية المختلطة "أم أم آي".

وحضر جمهور غفير تقدّمه رئيس مجلس إدارة "بالمز سبورتس" الإماراتي فؤاد درويش، نائب رئيس الاتحاد الدولي أمين عام الاتحاد اللبناني وسام أبي نادر، رئيس الاتحاد البحريني المدير التنفيذي للاتحاد الدولي محمد قنبر، رئيس الاتحاد اللبناني أحمد حازر ونائبه لؤي قبلاوي، إلى جانب فاعليات عسكرية وبلدية ورياضية.

وختام الأمسية التي تميّزت بتنظيم لافت، سجّل فوز البطل اللبناني جورج عيد على منافسه المغربي محمد الجغدل، بعد أداء قوي سيطر خلاله عيد على مجريات النزال وسط مواكبة وتشجيع من جمهور كبير.

نتائج النزالات العشرة:

فاز عبد مشارقي (سوريا) على مجدي طارق (العراق)

فاز علي زريق (سوريا) على فتحي محمود (مصر)

فازت التركية ألكنور كورت على الإيرانية ياغاني بلاغي

فاز عماد العزمي (المغرب) على عماد حمدو (سوريا)

فاز عرفان مدادي (إيران) على إيلي فرح (لبنان)

فاز كرار علي (العراق) على عبد الأمير حمود (لبنان)

فاز أحمد درويش (مصر) على أنطوني زيدان (لبنان)

فاز فلوباتر فارس (مصر) على تالحا درديوك (تركيا)

فاز شادي قباني (سوريا) على علي طباجة (لبنان)

فاز جورج عيد (لبنان) على محمد الجغدل (المغرب)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جورج عيد بطلاً للنزال الرئيسي في بطولة «محاربي الإمارات» بلبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يهنئ الملك محمد السادس والشعب المغربي بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم قياسي لنسرين نجيم وفوز لعلي مرتضى في سباق جونية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تُفرج عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الاتحاد الـ54
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس

الإيرانية

الإيراني

العراق

التركي

لبنان

سوريا

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:05 | 2025-12-16
Lebanon24
13:05 | 2025-12-16
Lebanon24
12:49 | 2025-12-16
Lebanon24
12:32 | 2025-12-16
Lebanon24
11:46 | 2025-12-16
Lebanon24
09:15 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24