Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

وفاة مقاتل الـMMA السابق جيرونيمو دوس سانتوس غرقاً في البرازيل

Lebanon 24
16-12-2025 | 08:24
Doc-P-1456016-639014955602641394.jpg
Doc-P-1456016-639014955602641394.jpg photos 0
أكدت بلدية ساو غابرييل دا كاشويرا في البرازيل وفاة المقاتل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) جيرونيمو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 45 عاما، غرقا في نهر بالمدينة.

واختفى دوس سانتوس، المعروف بلقبه في الحلبة "موندراغون"، بعد غطسه في نهر ريو نيغرو بالقرب من ساو غابرييل دا كاشويرا، يوم الجمعة الماضي.

وأكدت بلدية ساو غابرييل دا كاشويرا نبأ وفاة جيرونيمو دوس سانتوس، وجاء في بيانها: "في هذه اللحظات العصيبة، نتقدم بأحر التعازي إلى جميع أفراد عائلته وأصدقائه.. نسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل".

وأشارت تقارير محلية إلى أن غواصي إدارة الإطفاء بدأوا البحث عن سانتوس على الفور، قبل أن ينتشلوا جثته من تحت الصخور في قاع النهر صباح يوم أمس الاثنين.

حقق دوس سانتوس 45 انتصارا في 72 نزالا احترافيا خلال مشاركته في العديد من منظمات الفنون القتالية المختلطة (MMA) في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا، بما في ذلك رايزن ومستر كيج.

وقع "موندراغون" عقدا مع اتحاد (UFC) عام 2012، وكان من المقرر أن يواجه غابرييل غونزاغا في بطولة (UFC 153) في ريو دي جانيرو، لكنه اضطر للانسحاب.

وجاءت نتيجة فحص سانتوس إيجابية لالتهاب الكبد ب، مما منعه من الحصول على التصريح الطبي.

وخاض جيرونيمو دوس سانتوس آخر نزال له في أبريل الماضي، حيث حقق فوزا بالضربة القاضية في الجولة الأولى على الروسي أليكسي أولينيك، بطل (UFC) السابق للوزن الثقيل، في بطولة القتال بالأيدي العارية.
(روسيا اليوم)
