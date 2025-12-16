ألعاب القوى: 6 أرقام وطنية جديدة في سيدة الجمهور

يواصل لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته لسنة 2025 ضمن خطته لتطوير اللعبة ورفع مستوى وجهوزية اللاعبات واللاعبين استعداداً للاستحقاقات الوطنية والدولية، والسعي إلى تحطيم الأرقام الوطنية القياسية للفئات العمرية المختلفة.



وفي هذا الإطار، نظّم الاتحاد مسابقة على ملعب سيدة الجمهور، بحضور نائب نعمة الله ، ورئيس عضو الاتحاد فيليب بجاني، ورئيسة لجنة الحكّام عضو الاتحاد ماريا كيفوركيان.



وشهدت المسابقة تسجيل 6 أرقام وطنية قياسية في الفئات العمرية التالية:



أدونيس منصور (بترون ستارز): 60 متراً (دون 12 سنة – ذكور) بزمن 7.72 ث (+0.5 m/s)، محطماً الرقم السابق 7.73 ث لغدي (ليتز ران).



سيدريك عون (ليتز ران): 50 م حواجز (دون 14 سنة – ذكور) بزمن 7.71 ث (+0.2 m/s)، محطماً رقمه السابق 7.76 ث.



إليانا (بترون ستارز): رمي الرمح 400 غ (دون 14 سنة – إناث) بمسافة 30.42 م، متجاوزة رقمها السابق 29.00 م.



زولال بزجيان (هومنتمن برج حمود): رمي الرمح 500 غ (دون 18 سنة – إناث) 35.59 م ثم 37.70 م، متخطية رقمها السابق 34.22 م.



أنطوان خزعل – جيوفاني سمعان – الريّس – إيلي عزير (الجمهور): 4×80 م (دون 16 سنة – ذكور) بزمن 37.13 ث، محطّمين رقمهم السابق 37.30 ث.



مجد عقيل (انتر ليبانون): 60 م (دون 20 سنة – ذكور) بزمن 7.03 ث (+0.2 m/s)، متجاوزاً الرقم السابق 7.05 ث لأندرو دني (ليتز ران).

