الاتحاد السنغالي يستبعد إيلاي كامارا عن كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم استبعاد المدافع إيلاي كامارا من تشكيلة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة.
وتحوم الشكوك أيضا حول المهاجم أساني دياو الذي تعرض لإصابة خلال المشاركة مع كومو أمام روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أمس الاثنين.
وقال سيسك فابريجاس مدرب كومو إنه طلب من السنغال عدم استدعاء اللاعب البالغ من العمر 20 عاما للمشاركة في البطولة الأفريقية المقررة في المغرب
وتتنافس السنغال في المجموعة الرابعة مع بنين وبوتسوانا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، وستخوض مباراتها الأولى أمام بوتسوانا في طنجة يوم الثلاثاء المقبل.