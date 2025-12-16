تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الاتحاد السنغالي يستبعد إيلاي كامارا عن كأس الأمم الأفريقية

Lebanon 24
16-12-2025 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1456132-639015106115124749.jpg
Doc-P-1456132-639015106115124749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم استبعاد المدافع إيلاي كامارا من تشكيلة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة.

وتحوم الشكوك أيضا حول المهاجم أساني دياو الذي تعرض لإصابة خلال المشاركة مع كومو أمام روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أمس الاثنين.

وقال سيسك فابريجاس مدرب كومو إنه طلب من السنغال عدم استدعاء اللاعب البالغ من العمر 20 عاما للمشاركة في البطولة الأفريقية المقررة في المغرب

وتتنافس السنغال في المجموعة الرابعة مع بنين وبوتسوانا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، وستخوض مباراتها الأولى أمام بوتسوانا في طنجة يوم الثلاثاء المقبل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
من هو النجم الذي سيقدّم أغنية كأس الأمم الإفريقية 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية: أميركا تُدين الهجوم على قاعدة للأمم المتحدة في كادوقلي بالسودان
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي: انتخابات تنزانيا لم تراع مبادئ الاتحاد والالتزامات الدولية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تألق مغربي في جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

لكرة القدم

الديمقراطي

الأفريقية

كرة القدم

ديمقراطي

الإيطالي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:05 | 2025-12-16
Lebanon24
13:05 | 2025-12-16
Lebanon24
12:49 | 2025-12-16
Lebanon24
11:46 | 2025-12-16
Lebanon24
09:15 | 2025-12-16
Lebanon24
08:34 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24