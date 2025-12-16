الاتحاد السنغالي يستبعد إيلاي كامارا عن كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد السنغالي استبعاد المدافع إيلاي كامارا من تشكيلة المنتخب في كأس الأمم بسبب الإصابة.

وتحوم الشكوك أيضا حول المهاجم أساني دياو الذي تعرض لإصابة خلال المشاركة مع كومو أمام روما في الدرجة الأولى أمس الاثنين.

وقال سيسك فابريجاس مدرب كومو إنه طلب من السنغال عدم استدعاء اللاعب البالغ من العمر 20 عاما للمشاركة في البطولة الأفريقية المقررة في

وتتنافس السنغال في المجموعة الرابعة مع بنين وبوتسوانا وجمهورية الكونجو ، وستخوض مباراتها الأولى أمام بوتسوانا في طنجة يوم الثلاثاء المقبل.