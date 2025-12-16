الفيفا تتوّج دوناروما كأفضل حارس في العالم

أعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) فوز جيانلويجي دوناروما بجائزة أفضل حارس مرمى في خلال عام 2025، ونيل جماهير زاخو جائزة المشجعين، وذلك قبيل انطلاق حفل جوائز "ذا بيست" لعام 2025 في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز دوناروما(26 عاما)، حارس مانشستر سيتي، بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته بعد عام استثنائي حافل بالإنجازات، إذ فاز بأربعة ألقاب مع ناديه السابق سان جيرمان، وذلك في ودوري الدرجة الأولى الفرنسي وكأس وكأس السوبر، إلى جانب مساهمته في نيل سان جيرمان المركز الثاني في للأندية.

وتفوق دوناروما في التصويت على منافسيه أليسون بيكر وتيبو كورتوا وإيميليانو مارتينيز ومانويل نوير وديفيد رايا ويان زومر وفويتشيخ شتينسني. وفازت هانا هامبتون بجائزة ذا بيست لأفضل حارسة مرمى بعد أن قدمت أداء لافتا مع منتخب إنجلترا للسيدات في بطولة للسيدات، حيث تصدت لركلتي ترجيح في فوز إنجلترا على السويد في دور الثمانية وعلى إسبانيا في المباراة النهائية، لتتوج أيضا بجائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة. وعلى مستوى الأندية، لعبت هامبتون (25 عاما) دورا محوريا في قيادة تشيلسي لتحقيق الثلاثية المحلية. وتفوقت هامبتون في التصويت على عدد من المرشحات البارزات هن آن كاترين بيرجر وكاتا كول وكريستيان إندلر وآنا مورهاوس وشيامكا نادوزي وفالون توليس جويس.