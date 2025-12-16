الفيفا تتوّج دوناروما كأفضل حارس في العالم

وتفوق دوناروما في التصويت على منافسيه أليسون بيكر وتيبو كورتوا وإيميليانو مارتينيز ومانويل نوير وديفيد رايا ويان زومر وفويتشيخ شتينسني.
وفازت هانا هامبتون بجائزة ذا بيست لأفضل حارسة مرمى بعد أن قدمت أداء لافتا مع منتخب إنجلترا للسيدات في بطولة أوروبا
للسيدات، حيث تصدت لركلتي ترجيح في فوز إنجلترا على السويد في دور الثمانية وعلى إسبانيا في المباراة النهائية، لتتوج أيضا بجائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة.
وعلى مستوى الأندية، لعبت هامبتون (25 عاما) دورا محوريا في قيادة تشيلسي لتحقيق الثلاثية المحلية.
وتفوقت هامبتون في التصويت على عدد من المرشحات البارزات هن آن كاترين بيرجر وكاتا كول وكريستيان إندلر وآنا مورهاوس وشيامكا نادوزي وفالون توليس جويس.