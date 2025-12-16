تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ديمبلي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

Lebanon 24
16-12-2025 | 13:05
Doc-P-1456152-639015125611753697.jpg
Doc-P-1456152-639015125611753697.jpg photos 0
فاز النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، في حفل أقيم مساء الثلاثاء بالدوحة، متجاوزاً منافسيه البارزين.
 

وجاء اختيار ديمبلي بعد احتساب أصوات مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب جماهير كرة القدم حول العالم والصحفيين المعتمدين لدى الفيفا، حيث حصد أعلى نسبة تصويت متقدماً على منافسيه في القائمة النهائية.

ويعكس هذا التتويج الأداء الاستثنائي الذي قدمه ديمبلي مع باريس سان جيرمان، حيث لعب دوراً حاسماً في قيادة النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مسجلاً ثمانية أهداف وصانعاً ست تمريرات حاسمة خلال المشوار القاري.

وعقب التتويج، قال ديمبلي: "هذا تتويج لعام من العمل الجاد.. أشكر عائلتي وزملائي والمدربين والجماهير. الجائزة تمثل مسؤولية جديدة تدفعني لتقديم أفضل ما لدي دائماً."

ويرى محللون أن هذا الإنجاز يمثل عودة قوية لديمبلي بعد سنوات من الإصابات وعدم الاستقرار، ليصبح اليوم واحداً من أبرز لاعبي العالم وأكثرهم تأثيراً في المباريات الحاسمة.

وكان ديمبلي قد حصل على جائزة أفضل لاعب في موسم 2024/2025 في كل من الدوري الفرنسي والدوري القاري، وساهم بشكل كبير في فوز باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية، كما ساعد فريقه على الوصول إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA™.

وتُعد جائزة "ذا بيست" من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، حيث تُمنح سنوياً لأفضل اللاعبين والمدربين بناءً على الأداء خلال الموسم.

