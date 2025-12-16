ديمبلي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

فاز النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب ، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، في حفل أقيم مساء الثلاثاء بالدوحة، متجاوزاً منافسيه البارزين.

وجاء اختيار ديمبلي بعد احتساب أصوات مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب جماهير حول العالم والصحفيين المعتمدين لدى الفيفا، حيث حصد أعلى نسبة تصويت متقدماً على منافسيه في القائمة النهائية.

ويعكس هذا التتويج الأداء الاستثنائي الذي قدمه ديمبلي مع ، حيث لعب دوراً حاسماً في قيادة النادي للفوز بلقب للمرة الأولى في تاريخه، مسجلاً ثمانية أهداف وصانعاً ست تمريرات حاسمة خلال المشوار القاري.

وعقب التتويج، قال ديمبلي: "هذا تتويج لعام من العمل الجاد.. أشكر عائلتي وزملائي والمدربين والجماهير. الجائزة تمثل مسؤولية جديدة تدفعني لتقديم أفضل ما لدي دائماً."

ويرى محللون أن هذا الإنجاز يمثل عودة قوية لديمبلي من الإصابات وعدم الاستقرار، ليصبح اليوم واحداً من أبرز لاعبي العالم وأكثرهم تأثيراً في المباريات الحاسمة.

وكان ديمبلي قد حصل على جائزة أفضل لاعب في موسم 2024/2025 في كل من الدوري الفرنسي والدوري القاري، وساهم بشكل كبير في فوز بالثلاثية المحلية، كما ساعد فريقه على الوصول إلى نهائي النسخة الأولى من للأندية FIFA™.

وتُعد جائزة "ذا بيست" من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، حيث تُمنح سنوياً لأفضل اللاعبين والمدربين بناءً على الأداء خلال الموسم.