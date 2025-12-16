تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
7
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
رياضة
هل تعود البرتغال إلى سباقات فورمولا 1؟
16-12-2025
16-12-2025
|
14:05
أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 عودة سباق جائزة البرتغال الكبرى إلى جدول البطولة في عامي 2027 و2028، وذلك على حلبة بورتيماو، بعد خروج سباق جائزة
هولندا
الكبرى من الروزنامة اعتباراً من عام 2027.
وذكرت فورمولا 1 في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها وقّعت اتفاقاً لمدة عامين مع حلبة بورتيماو، التي استضافت آخر مرة سباقات الفورمولا 1 في عامي 2020 و2021 في خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وقال الرئيس
التنفيذي لفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي إن الطلب على استضافة سباقات الجائزة الكبرى بلغ أعلى مستوياته، مشيراً إلى أن تناوب بعض الجولات الأوروبية يتيح المجال لإدراج سباقات جديدة في جدول البطولة، من دون
الكشف عن
التفاصيل المالية للاتفاق.
من جانبه، أكد
وزير الاقتصاد
البرتغالي
مانويل كاسترو ألميدا أن استضافة سباق الجائزة الكبرى تعزز التنمية الإقليمية وتدعم الاقتصادات المحلية.
وكانت فورمولا 1 قد أعلنت سابقاً أن سباق زاندفورت
الهولندي
سيخرج من جدول البطولة بعد عام 2026، علماً بأن البطولة تضم حالياً 24 سباقاً، وهو رقم قياسي.
