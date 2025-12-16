هل تعود البرتغال إلى سباقات فورمولا 1؟

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
16-12-2025 | 14:05
أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 عودة سباق جائزة البرتغال الكبرى إلى جدول البطولة في عامي 2027 و2028، وذلك على حلبة بورتيماو، بعد خروج سباق جائزة هولندا الكبرى من الروزنامة اعتباراً من عام 2027.

وذكرت فورمولا 1 في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها وقّعت اتفاقاً لمدة عامين مع حلبة بورتيماو، التي استضافت آخر مرة سباقات الفورمولا 1 في عامي 2020 و2021 في خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي إن الطلب على استضافة سباقات الجائزة الكبرى بلغ أعلى مستوياته، مشيراً إلى أن تناوب بعض الجولات الأوروبية يتيح المجال لإدراج سباقات جديدة في جدول البطولة، من دون الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد البرتغالي مانويل كاسترو ألميدا أن استضافة سباق الجائزة الكبرى تعزز التنمية الإقليمية وتدعم الاقتصادات المحلية.

وكانت فورمولا 1 قد أعلنت سابقاً أن سباق زاندفورت الهولندي سيخرج من جدول البطولة بعد عام 2026، علماً بأن البطولة تضم حالياً 24 سباقاً، وهو رقم قياسي.
مواضيع ذات صلة
بيونسيه وجي زي يشعلان أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الهولندي ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا 1
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فرستابن يفوز بسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نوريس يقترب من لقب "الفورمولا 1"… سباق أبوظبي يحسم كل شيء
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24

