هل تعود البرتغال إلى سباقات فورمولا 1؟

أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 عودة سباق جائزة البرتغال الكبرى إلى جدول البطولة في عامي 2027 و2028، وذلك على حلبة بورتيماو، بعد خروج سباق جائزة الكبرى من الروزنامة اعتباراً من عام 2027.



وذكرت فورمولا 1 في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها وقّعت اتفاقاً لمدة عامين مع حلبة بورتيماو، التي استضافت آخر مرة سباقات الفورمولا 1 في عامي 2020 و2021 في خلال فترة جائحة كوفيد-19.



التنفيذي لفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي إن الطلب على استضافة سباقات الجائزة الكبرى بلغ أعلى مستوياته، مشيراً إلى أن تناوب بعض الجولات الأوروبية يتيح المجال لإدراج سباقات جديدة في جدول البطولة، من دون التفاصيل المالية للاتفاق.



من جانبه، أكد مانويل كاسترو ألميدا أن استضافة سباق الجائزة الكبرى تعزز التنمية الإقليمية وتدعم الاقتصادات المحلية.



وكانت فورمولا 1 قد أعلنت سابقاً أن سباق زاندفورت سيخرج من جدول البطولة بعد عام 2026، علماً بأن البطولة تضم حالياً 24 سباقاً، وهو رقم قياسي.

