Najib Mikati
سجن 21 عامًا لبريطاني صدم مشجعي ليفربول

Lebanon 24
16-12-2025 | 23:00
حكمت محكمة بريطانية بالسجن 21 عامًا ونصف على البريطاني بول دويل (54 عامًا) بعد إقراره بارتكاب 31 تهمة جنائية، على خلفية دهسه بسيارته حشدًا من مشجعي ليفربول خلال احتفالات فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في ايارالماضي.

الادعاء أكد أن دويل قاد سيارته نحو الحشود في نوبة غضب، ما أسفر عن إصابة 134 شخصًا بينهم ثمانية أطفال، بعد أن صدم بعضهم وجرّ آخرين أسفل سيارته.
واعترف المتهم بتهم تشمل التسبب في أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار ومحاولات التسبب في أذى جسيم.

محاميه قال إن موكله نادم ويشعر بالخجل الشديد، مشيرًا إلى أن سلوكه لا يشبه شخصيته المعروفة لدى من عرفوه.
القاضي وصف الحادث بأنه تصرف يصعب فهمه ويعكس استهتارًا بحياة البشر.

وكان دويل قد خدم لفترة قصيرة في مشاة البحرية الملكية في التسعينيات قبل تسريحه بسبب إدانات بالعنف، لكنه كان يُعد لاحقًا رجل عائلة قبل وقوع الحادث.

مشاة البحرية الملكية

مشاة البحرية

البريطاني

دويل

طاني

دوري

بري

