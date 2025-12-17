تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
في "مونديال 2026".. تذاكر بـ60 دولارا
Lebanon 24
17-12-2025
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت اللجنة المنظمة لكأس العالم
لكرة القدم
فئة تذاكر أقل سعرا، ذلك بعد تعرضها لانتقادات مستمرة بشأن أسعار التذاكر في نسخة 2026 التي ستقام في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
وقال
الاتحاد الدولي
"
فيفا
" في بيان له إنه أطلق تذاكر من فئة "دخول الجماهير" بسعر 60 دولارا أميركيا لكل تذكرة، ومتاحة لجميع المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية.
وأوضح "فيفا" أن
هذه المبادرة
"صُممت لدعم الجماهير المسافرة وتشجيعها على متابعة منتخباتها الوطنية طوال البطولة".
وأضاف البيان أن تذاكر الـ60 دولارا ستكون مخصصة لمشجعي الفرق المؤهلة، وتشكل 10 في المئة من حصة كل
اتحاد وطني
من التذاكر.
وسبق أن أعربت رابطة مشجعي
كرة القدم
في
أوروبا
عن استيائها من "الأسعار الباهظة" التي يعتزم "فيفا" فرضها على تذاكر مونديال 2026.
وقالت الرابطة إنها "مذهولة" من "الأسعار الفلكية... التي فرضها فيفا على أكثر المشجعين وفاء"، أي أولئك الذين يمكنهم شراء تذاكرهم عبر اتحاداتهم الوطنية لمتابعة منتخبات بلادهم من خلال ما يُعرف بـ"تخصيصات الاتحادات المشاركة".
وطالبت الرابطة "فيفا" بـ"تعليق فوري لبيع تذاكر (تخصيصات الاتحادات المشاركة)" و"إطلاق مشاورات" و"إعادة النظر في أسعار التذاكر" إلى حين التوصل إلى "حل يحترم تقاليد
كأس العالم
وطابعها العالمي وقيمتها الثقافية".
وحسب معلومات حصلت عليها الرابطة التي تؤكد أنها اطلعت على "جداول الأسعار التي نشرها فيفا تدريجيا وبشكل سري"، فإن متابعة فريق من المباراة الأولى حتى النهائي "ستكلف المشجع ما لا يقل عن 6900 دولار (نحو 6000 يورو)"، أي "ما يقارب خمسة أضعاف التكلفة خلال كأس العالم 2022 في قطر".
وأوضحت الرابطة أن منظمي مونديال 2026 كانوا قد وعدوا بتذاكر تبدأ من 21 دولارا في الملف المقدم لاستضافة الحدث في عام 2018.
وعند الإعلان عن تذاكر الـ60 دولارا الثلاثاء، شدّد "فيفا" على أن على الاتحادات الوطنية "ضمان تخصيص هذه التذاكر لمشجعيها المخلصين المرتبطين ارتباطا وثيقا بمنتخباتهم الوطنية".
ونوّه "فيفا" أن الإعلان جاء "في ظل الطلب العالمي الاستثنائي على التذاكر"، حيث تم تقديم 20 مليون طلب حتى الآن.
