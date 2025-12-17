نيكس يحسم نهائي كأس الـNBA لأول مرة

توج فريق نيكس بلقب كأس لكرة السلة NBA للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على سان أنطونيو في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لاس .

وانتهت المواجهة بنتيجة 124-113 لصالح نيكس، في مباراة قوية شهدت تفوقا واضحا في الربع الأخير، حيث حسم الفريق اللقب بأداء هجومي مميز.

وكان أو جي أنونوبي نجم اللقاء بتسجيله 28 نقطة، فيما قدم كارل تاونز أداء متكاملا، محققا 16 نقطة و11 متابعة.

وعلى ، تألق هاربر من صفوف سبيرز بتسجيله 21 نقطة، بينما حقق ستيفون كاسل 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة.