18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
نيكس يحسم نهائي كأس الـNBA لأول مرة
Lebanon 24
17-12-2025
|
03:31
توج فريق
نيويورك
نيكس بلقب كأس
الدوري الأمريكي
لكرة السلة NBA للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على سان أنطونيو
سبيرز
في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لاس
فيغاس
.
وانتهت المواجهة بنتيجة 124-113 لصالح نيكس، في مباراة قوية شهدت تفوقا واضحا في الربع الأخير، حيث حسم الفريق اللقب بأداء هجومي مميز.
وكان أو جي أنونوبي نجم اللقاء بتسجيله 28 نقطة، فيما قدم كارل
أنتوني
تاونز أداء متكاملا، محققا 16 نقطة و11 متابعة.
وعلى
الجانب الآخر
، تألق
ديلان
هاربر من صفوف سبيرز بتسجيله 21 نقطة، بينما حقق ستيفون كاسل 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة.
