تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نيكس يحسم نهائي كأس الـNBA لأول مرة

Lebanon 24
17-12-2025 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1456368-639015643650207426.jpg
Doc-P-1456368-639015643650207426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توج فريق نيويورك نيكس بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على سان أنطونيو سبيرز في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس.
وانتهت المواجهة بنتيجة 124-113 لصالح نيكس، في مباراة قوية شهدت تفوقا واضحا في الربع الأخير، حيث حسم الفريق اللقب بأداء هجومي مميز.
وكان أو جي أنونوبي نجم اللقاء بتسجيله 28 نقطة، فيما قدم كارل أنتوني تاونز أداء متكاملا، محققا 16 نقطة و11 متابعة.
وعلى الجانب الآخر، تألق ديلان هاربر من صفوف سبيرز بتسجيله 21 نقطة، بينما حقق ستيفون كاسل 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الركراكي يحسم قائمة المغرب المشاركة في كأس أمم إفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية ويقترب من ضم بلعمري
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن إلى نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السعودية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الأمريكي

الجانب الآخر

نهائي كأس

نيويورك

أنتوني

أمريكي

ديلان

سبيرز

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2025-12-17
Lebanon24
02:40 | 2025-12-17
Lebanon24
00:01 | 2025-12-17
Lebanon24
23:00 | 2025-12-16
Lebanon24
14:05 | 2025-12-16
Lebanon24
13:05 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24