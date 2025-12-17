تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
سواريز يمدد تعاقده مع إنتر ميامي
Lebanon 24
17-12-2025
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر تقرير إعلامي أن
لويس سواريز
يعتزم تمديد تعاقده مع فريق
إنتر ميامي
الأميركي
لكرة القدم
.
ووفقاً لموقع "ذي أثلتيك" فإن
إنتر
ميامي بصدد إنهاء اتفاق جديد مع المهاجم الأوروغواياني الذي يقترب من إتمام عامه الـ39 ، للاستمرار مع الفريق في موسم 2026. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تمديد عقد ميسي مع "إنتر ميامي"
Lebanon 24
تمديد عقد ميسي مع "إنتر ميامي"
17/12/2025 16:59:03
17/12/2025 16:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر ميامي" يُواجه "برشلونة" بمشاركة ميسي وسواريز
Lebanon 24
"إنتر ميامي" يُواجه "برشلونة" بمشاركة ميسي وسواريز
17/12/2025 16:59:03
17/12/2025 16:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خماسية تاريخية.. إنتر ميامي يسحق نيويورك سيتي
Lebanon 24
خماسية تاريخية.. إنتر ميامي يسحق نيويورك سيتي
17/12/2025 16:59:03
17/12/2025 16:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تجديد عقده مع "انتر ميامي"... هذا أوّل تعليق لميسي
Lebanon 24
بعد تجديد عقده مع "انتر ميامي"... هذا أوّل تعليق لميسي
17/12/2025 16:59:03
17/12/2025 16:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لويس سواريز
لكرة القدم
كرة القدم
أوروغواي
سواريز
ايان
إنتر
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف كشف فليك "الجاسوس" داخل غرف ملابس برشلونة؟
Lebanon 24
كيف كشف فليك "الجاسوس" داخل غرف ملابس برشلونة؟
09:44 | 2025-12-17
17/12/2025 09:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ما التالي بالنسبة لصلاح؟.. خبير في سوق الانتقالات يجيب
Lebanon 24
ما التالي بالنسبة لصلاح؟.. خبير في سوق الانتقالات يجيب
08:00 | 2025-12-17
17/12/2025 08:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكس يحسم نهائي كأس الـNBA لأول مرة
Lebanon 24
نيكس يحسم نهائي كأس الـNBA لأول مرة
03:31 | 2025-12-17
17/12/2025 03:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا رفض كريستيانو رونالدو التصويت في جوائز "ذا بيست"؟
Lebanon 24
لماذا رفض كريستيانو رونالدو التصويت في جوائز "ذا بيست"؟
02:40 | 2025-12-17
17/12/2025 02:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في "مونديال 2026".. تذاكر بـ60 دولارا
Lebanon 24
في "مونديال 2026".. تذاكر بـ60 دولارا
00:01 | 2025-12-17
17/12/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
15:23 | 2025-12-16
16/12/2025 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
10:03 | 2025-12-16
16/12/2025 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:44 | 2025-12-17
كيف كشف فليك "الجاسوس" داخل غرف ملابس برشلونة؟
08:00 | 2025-12-17
ما التالي بالنسبة لصلاح؟.. خبير في سوق الانتقالات يجيب
03:31 | 2025-12-17
نيكس يحسم نهائي كأس الـNBA لأول مرة
02:40 | 2025-12-17
لماذا رفض كريستيانو رونالدو التصويت في جوائز "ذا بيست"؟
00:01 | 2025-12-17
في "مونديال 2026".. تذاكر بـ60 دولارا
23:00 | 2025-12-16
سجن 21 عامًا لبريطاني صدم مشجعي ليفربول
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 16:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 16:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 16:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24