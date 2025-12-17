تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ما التالي بالنسبة لصلاح؟.. خبير في سوق الانتقالات يجيب

Lebanon 24
17-12-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1456500-639015805574979364.png
Doc-P-1456500-639015805574979364.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد تقرير صحفي بأن رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، سيعقد محادثات حاسمة مع مسؤولي نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، حول مستقبل اللاعب خلال فترة غيابه.
 
وكشف خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو أن رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، سيعقد محادثات حاسمة مع مسؤولي ليفربول خلال فترة غياب اللاعب.

وقال رومانو عبر قناته على "يوتيوب": "الكثير منكم يسألني عم هو قادم الآن بخصوص محمد صلاح؟. حسنا، صلاح سيتوجه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي لن يكون متاحا لليفربول خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "ما سيحدث في إنكلترا وتحديدا في ليفربول هو أن وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، سيتواجد هناك لعقد محادثات مع إدارة النادي ومناقشة وضع اللاعب".

وتابع خبير سوق الانتقالات: "بعد غياب صلاح عن مواجهة إنتر ميلان، ثم عودته أمام برايتون، ودخوله في الشوط الأول وصناعته لهدف، محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا ومؤكدًا جودته مرة أخرى، حان الآن وقت جلوس وكيله رامي عباس مع النادي لاتخاذ قرار مشترك بشأن الخطوة التالية".

واختتم فابريزيو رومانو: "مرة أخرى، أتمسّك بالمعلومات التي أملكها حول موقف ليفربول، النادي يقول: لسنا في عجلة من أمرنا لبيع صلاح أو لإيجاد حل سريع بشأنه. إذا كان يرغب في الاستمرار وفق هذه الشروط، فنحن سعداء بذلك تماما". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما سبب زيادة نسبة الطلاق في مصر؟ السيسي يجيب
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الانهيار في سوق العمل الأميركي وشيك؟ "إيكونوميست" تجيب
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يعني القتال في هذه المنطقة بالنسبة لليمن؟.. تقرير أميركي يُجيب
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 16:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المصري محمد صلاح

روسيا اليوم

المصري محمد

لكرة القدم

محمد صلاح

كرة القدم

الإيطالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2025-12-17
Lebanon24
07:06 | 2025-12-17
Lebanon24
03:31 | 2025-12-17
Lebanon24
02:40 | 2025-12-17
Lebanon24
00:01 | 2025-12-17
Lebanon24
23:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24