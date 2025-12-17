تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
ما التالي بالنسبة لصلاح؟.. خبير في سوق الانتقالات يجيب
Lebanon 24
17-12-2025
|
08:00
أفاد تقرير صحفي بأن رامي عباس، وكيل أعمال النجم
المصري محمد صلاح
، سيعقد محادثات حاسمة مع مسؤولي نادي
ليفربول
الإنكليزي
لكرة القدم
، حول مستقبل اللاعب خلال فترة غيابه.
وكشف خبير الانتقالات
الإيطالي
فابريزيو رومانو أن رامي عباس، وكيل أعمال
محمد صلاح
، سيعقد محادثات حاسمة مع مسؤولي ليفربول خلال فترة غياب اللاعب.
وقال رومانو عبر قناته على "يوتيوب": "الكثير منكم يسألني عم هو قادم الآن بخصوص محمد صلاح؟. حسنا، صلاح سيتوجه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي لن يكون متاحا لليفربول خلال الأسابيع المقبلة".
وأضاف: "ما سيحدث في إنكلترا وتحديدا في ليفربول هو أن وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، سيتواجد هناك لعقد محادثات مع إدارة النادي ومناقشة وضع اللاعب".
وتابع خبير سوق الانتقالات: "بعد غياب صلاح عن مواجهة إنتر
ميلان
، ثم عودته أمام برايتون، ودخوله في الشوط الأول وصناعته لهدف، محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا ومؤكدًا جودته مرة أخرى، حان الآن وقت جلوس وكيله رامي عباس مع النادي لاتخاذ قرار مشترك بشأن الخطوة التالية".
واختتم فابريزيو رومانو: "مرة أخرى، أتمسّك بالمعلومات التي أملكها حول موقف ليفربول، النادي يقول: لسنا في عجلة من أمرنا لبيع صلاح أو لإيجاد حل سريع بشأنه. إذا كان يرغب في الاستمرار وفق هذه الشروط، فنحن سعداء بذلك تماما". (روسيا اليوم)
المصري محمد صلاح
روسيا اليوم
المصري محمد
لكرة القدم
محمد صلاح
كرة القدم
الإيطالي
