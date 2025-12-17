ما التالي بالنسبة لصلاح؟.. خبير في سوق الانتقالات يجيب

أفاد تقرير صحفي بأن رامي عباس، وكيل أعمال النجم ، سيعقد محادثات حاسمة مع مسؤولي نادي الإنكليزي ، حول مستقبل اللاعب خلال فترة غيابه.

وكشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن رامي عباس، وكيل أعمال ، سيعقد محادثات حاسمة مع مسؤولي ليفربول خلال فترة غياب اللاعب.



وقال رومانو عبر قناته على "يوتيوب": "الكثير منكم يسألني عم هو قادم الآن بخصوص محمد صلاح؟. حسنا، صلاح سيتوجه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي لن يكون متاحا لليفربول خلال الأسابيع المقبلة".



وأضاف: "ما سيحدث في إنكلترا وتحديدا في ليفربول هو أن وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، سيتواجد هناك لعقد محادثات مع إدارة النادي ومناقشة وضع اللاعب".



وتابع خبير سوق الانتقالات: "بعد غياب صلاح عن مواجهة إنتر ، ثم عودته أمام برايتون، ودخوله في الشوط الأول وصناعته لهدف، محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا ومؤكدًا جودته مرة أخرى، حان الآن وقت جلوس وكيله رامي عباس مع النادي لاتخاذ قرار مشترك بشأن الخطوة التالية".



واختتم فابريزيو رومانو: "مرة أخرى، أتمسّك بالمعلومات التي أملكها حول موقف ليفربول، النادي يقول: لسنا في عجلة من أمرنا لبيع صلاح أو لإيجاد حل سريع بشأنه. إذا كان يرغب في الاستمرار وفق هذه الشروط، فنحن سعداء بذلك تماما". (روسيا اليوم)