رياضة
كيف كشف فليك "الجاسوس" داخل غرف ملابس برشلونة؟
Lebanon 24
17-12-2025
|
09:44
نجح
هانز فليك
،
المدير الفني
لنادي
برشلونة
، في وضع حد لتسريب المعلومات الداخلية من غرف ملابس الفريق بعد الفوز الصعب على فريق الدرجة الثالثة غوادالاخارا بثنائية نظيفة.
واعتمد المدرب الألماني على خطة ذكية، إذ أرسل إشارات متعمدة مفادها أن حارس المرمى
تير شتيغن
سيُمنح راحة قبل المباراة، قبل أن يفاجئ الجميع ويشركه في التشكيلة الأساسية منذ البداية.
وبفضل هذه الحيلة المحكمة، تمكن
فليك
من تحديد الشخص المسؤول عن تسريب المعلومات المجهولة، ما أتاح لإدارة النادي البدء في تحقيق داخلي لمعاقبة المتسبب وضمان حماية سرية الفريق في
المستقبل
، بحسب تقارير صحفية. (إرم نيوز)
