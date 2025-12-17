تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كيف كشف فليك "الجاسوس" داخل غرف ملابس برشلونة؟

Lebanon 24
17-12-2025 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1456533-639015868070797466.jpg
Doc-P-1456533-639015868070797466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجح هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، في وضع حد لتسريب المعلومات الداخلية من غرف ملابس الفريق بعد الفوز الصعب على فريق الدرجة الثالثة غوادالاخارا بثنائية نظيفة.
 
واعتمد المدرب الألماني على خطة ذكية، إذ أرسل إشارات متعمدة مفادها أن حارس المرمى تير شتيغن سيُمنح راحة قبل المباراة، قبل أن يفاجئ الجميع ويشركه في التشكيلة الأساسية منذ البداية. 
 
وبفضل هذه الحيلة المحكمة، تمكن فليك من تحديد الشخص المسؤول عن تسريب المعلومات المجهولة، ما أتاح لإدارة النادي البدء في تحقيق داخلي لمعاقبة المتسبب وضمان حماية سرية الفريق في المستقبل، بحسب تقارير صحفية. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فليك يشحن برشلونة قبل مباراة بروج
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تقوم إيران بتجنيد الجواسيس داخل إسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"شات جي بي تي" يدخل مرحلة جديدة: غرف "دردشة جماعية" بذكاء اصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لا يمحو القلق.. فليك حزين على الدكة رغم تصدر برشلونة المؤقت (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة النادي

نادي برشلونة

المدير الفني

تير شتيغن

هانز فليك

المستقبل

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:23 | 2025-12-17
Lebanon24
08:00 | 2025-12-17
Lebanon24
07:06 | 2025-12-17
Lebanon24
03:31 | 2025-12-17
Lebanon24
02:40 | 2025-12-17
Lebanon24
00:01 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24