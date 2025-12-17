كيف كشف فليك "الجاسوس" داخل غرف ملابس برشلونة؟

نجح ، لنادي ، في وضع حد لتسريب المعلومات الداخلية من غرف ملابس الفريق بعد الفوز الصعب على فريق الدرجة الثالثة غوادالاخارا بثنائية نظيفة.

واعتمد المدرب الألماني على خطة ذكية، إذ أرسل إشارات متعمدة مفادها أن حارس المرمى سيُمنح راحة قبل المباراة، قبل أن يفاجئ الجميع ويشركه في التشكيلة الأساسية منذ البداية.

وبفضل هذه الحيلة المحكمة، تمكن من تحديد الشخص المسؤول عن تسريب المعلومات المجهولة، ما أتاح لإدارة النادي البدء في تحقيق داخلي لمعاقبة المتسبب وضمان حماية سرية الفريق في ، بحسب تقارير صحفية. (إرم نيوز)