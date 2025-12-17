جائزة "The Best" من FIFA.. لمن صوت ميسي؟

كشفت تقارير عن اختيارات ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونادي وإنتر ميامي الأميركي في جائزة "ذا بيست - The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي ، لأفضل لاعب بالعالم في 2025.

Advertisement

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها بأن ليونيل ميسي اختار بصفته قائدا لمنتخب الأرجنتيني عثمان ديمبلي زميله السابق في لجائزة الأفضل مقتنعا بدور الدولي الفرنسي المهم في حملة تتويج بطلاً لدوري أبطال للمرة الأولى في تاريخه.وجاء في المركز الثاني الفرنسي كيليان مبابي نجم والمتوج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للعام 2025 والذي تزامل معه البرغوث في سان جيرمان ما بين 2021 و2023.أما لامين يامال جناح برشلونة المتألق فحل ثالثا في اختيارات ليونيل ميسي لأفضل لاعبي العالم لعام 2025. (روسيا اليوم)