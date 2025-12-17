تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

جائزة "The Best" من FIFA.. لمن صوت ميسي؟

Lebanon 24
17-12-2025 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1456550-639015891388178694.png
Doc-P-1456550-639015891388178694.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير عن اختيارات ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونادي وإنتر ميامي الأميركي في جائزة "ذا بيست - The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأفضل لاعب بالعالم في 2025. 
 
 
وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها بأن ليونيل ميسي اختار بصفته قائدا لمنتخب الأرجنتيني عثمان ديمبلي زميله السابق في برشلونة لجائزة الأفضل مقتنعا بدور الدولي الفرنسي المهم في حملة تتويج باريس سان جيرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء في المركز الثاني الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني والمتوج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للعام 2025 والذي تزامل معه البرغوث في باريس سان جيرمان ما بين 2021 و2023.

أما لامين يامال جناح برشلونة المتألق فحل ثالثا في اختيارات ليونيل ميسي لأفضل لاعبي العالم لعام 2025. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فيفا" يكشف موعد إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في العالم "The Best"
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد ومكان حفل الفيفا لجوائز The Best لعام 2025
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي للعام الثاني تواليًا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
جائزة “Law Firm of the Year – Lebanon” لمكتب المعوشي للمحاماة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 19:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد الإسباني

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

روسيا اليوم

ريال مدريد

لكرة القدم

برشلونة

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2025-12-17
Lebanon24
08:00 | 2025-12-17
Lebanon24
07:06 | 2025-12-17
Lebanon24
03:31 | 2025-12-17
Lebanon24
02:40 | 2025-12-17
Lebanon24
00:01 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24