رياضة
فوز ثالث للرياضي في بطولة سلة "وصل"
Lebanon 24
17-12-2025
|
12:42
انتزع الرياضي
بيروت
، بطل
لبنان
وحامل اللقب، فوزًا ثمينًا خارج أرضه على غوركام
الإيراني
بفارق نقطتين 85–83، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم في العاصمة
الإيرانية
طهران
، ضمن المرحلة الرابعة من
دوري
أبطال غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، بإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) والاتحاد الآسيوي.
ويُعد هذا الانتصار الثالث للرياضي في البطولة، مقابل خسارة واحدة كانت أمام أستانة الأوزبكي، فيما شكّلت المباراة الخسارة الأولى لغوركام في المسابقة.
وتألّق قائد الرياضي أمير
سعود
بشكل لافت، ليتوّج جهوده بنيل جائزة أفضل لاعب في المباراة.
