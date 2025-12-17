فوز ثالث للرياضي في بطولة سلة "وصل"

انتزع الرياضي ، بطل وحامل اللقب، فوزًا ثمينًا خارج أرضه على غوركام بفارق نقطتين 85–83، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم في العاصمة ، ضمن المرحلة الرابعة من أبطال غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، بإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) والاتحاد الآسيوي.



ويُعد هذا الانتصار الثالث للرياضي في البطولة، مقابل خسارة واحدة كانت أمام أستانة الأوزبكي، فيما شكّلت المباراة الخسارة الأولى لغوركام في المسابقة.



وتألّق قائد الرياضي أمير بشكل لافت، ليتوّج جهوده بنيل جائزة أفضل لاعب في المباراة.

Advertisement