تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
3
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
2
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عانى من مشكلة في القلب… نجم رياضي يرحل فجأة عن عالمنا! (صورة)
Lebanon 24
17-12-2025
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي بطل كمال الأجسام الصيني وانغ كون بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 30 عامًا، رغم معيشته حياة صحية وصارمة أشبه بحياة الرهبان. وأكدت جمعية كمال الأجسام بمقاطعة أنهوي أن الوفاة قد تكون ناجمة عن مشكلة في القلب، مشيرة إلى أن وانغ كان يتمتع بصحة جيدة قبل أيام قليلة من وفاته.
اشتهر وانغ بأسلوب حياته الانضباطي، واعتمد نظامًا غذائيًا بسيطًا يقتصر على مرق اللحم مع صلصة الصويا وصدور الدجاج المسلوق، وترك بصمة قوية في عالم كمال الأجسام بفوزه بثمانية ألقاب وطنية صينية متتالية. وكان يخطط لافتتاح نادي
رياضي
جديد في مسقط رأسه خفي، معبرًا عن حلمه بأن يكون المشروع "نقطة انطلاق جديدة، وعالم جديد".
ويأتي رحيل وانغ في سياق موجة من وفيات لاعبي كمال الأجسام في عام 2025، بينهم
جودي
فانس
(20 عامًا)، الذي شارك في مهرجان أرنولد شوارزنيجر الرياضي، وتوفي بعد معاناته من جفاف شديد، فيتوريو "
فيتو
" بيربازاري، وتبعه زونيلدا هويوس مينديز ولورينا بلانكو، هايلي ماكنيف (37 عامًا)، التي أظهرت نتائج تشريح جثتها وجود مخدرات مثل الهيروين والكوكايين، وريكاردو "كادو" نولاسكو دوس سانتوس (31 عامًا)، الفائز بـ11 بطولة برازيلية، الذي توفي بعد إصابته بجلطة دماغية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
18/12/2025 03:05:31
18/12/2025 03:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد أعصابه.. نجم شهير يوقف حفله فجأة ويوّجه وابلا من الشتائم لأحد المعجبين (صورة)
Lebanon 24
فقد أعصابه.. نجم شهير يوقف حفله فجأة ويوّجه وابلا من الشتائم لأحد المعجبين (صورة)
18/12/2025 03:05:31
18/12/2025 03:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عمر 34 عاماً.. نجم منتخب البرازيل يعتزل كرة القدم بسبب مشكلات في القلب
Lebanon 24
عن عمر 34 عاماً.. نجم منتخب البرازيل يعتزل كرة القدم بسبب مشكلات في القلب
18/12/2025 03:05:31
18/12/2025 03:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صفاء سلطان تكشف عن مرض غامض يغيّر ملامح وجهها فجأة
Lebanon 24
صفاء سلطان تكشف عن مرض غامض يغيّر ملامح وجهها فجأة
18/12/2025 03:05:31
18/12/2025 03:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياض
رياضي
فيتور
ماكني
الصين
فانس
فيتو
رياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمرة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الإنتركونتيننتال 2025
Lebanon 24
للمرة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الإنتركونتيننتال 2025
16:53 | 2025-12-17
17/12/2025 04:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسود الأطلس" أم "النشامى".. من سيتوج بطلاً لكأس العرب 2025؟
Lebanon 24
"أسود الأطلس" أم "النشامى".. من سيتوج بطلاً لكأس العرب 2025؟
15:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب يتنكر بزي "سانتا كلوز".. فمن هو؟ (صورة)
Lebanon 24
لاعب يتنكر بزي "سانتا كلوز".. فمن هو؟ (صورة)
14:38 | 2025-12-17
17/12/2025 02:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز ثالث للرياضي في بطولة سلة "وصل"
Lebanon 24
فوز ثالث للرياضي في بطولة سلة "وصل"
12:42 | 2025-12-17
17/12/2025 12:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جائزة "The Best" من FIFA.. لمن صوت ميسي؟
Lebanon 24
جائزة "The Best" من FIFA.. لمن صوت ميسي؟
10:23 | 2025-12-17
17/12/2025 10:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
23:44 | 2025-12-16
16/12/2025 11:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:53 | 2025-12-17
للمرة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الإنتركونتيننتال 2025
15:30 | 2025-12-17
"أسود الأطلس" أم "النشامى".. من سيتوج بطلاً لكأس العرب 2025؟
14:38 | 2025-12-17
لاعب يتنكر بزي "سانتا كلوز".. فمن هو؟ (صورة)
12:42 | 2025-12-17
فوز ثالث للرياضي في بطولة سلة "وصل"
10:23 | 2025-12-17
جائزة "The Best" من FIFA.. لمن صوت ميسي؟
09:44 | 2025-12-17
كيف كشف فليك "الجاسوس" داخل غرف ملابس برشلونة؟
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 03:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 03:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 03:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24