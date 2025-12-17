عانى من مشكلة في القلب… نجم رياضي يرحل فجأة عن عالمنا! (صورة)

توفي بطل كمال الأجسام الصيني وانغ كون بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 30 عامًا، رغم معيشته حياة صحية وصارمة أشبه بحياة الرهبان. وأكدت جمعية كمال الأجسام بمقاطعة أنهوي أن الوفاة قد تكون ناجمة عن مشكلة في القلب، مشيرة إلى أن وانغ كان يتمتع بصحة جيدة قبل أيام قليلة من وفاته.



اشتهر وانغ بأسلوب حياته الانضباطي، واعتمد نظامًا غذائيًا بسيطًا يقتصر على مرق اللحم مع صلصة الصويا وصدور الدجاج المسلوق، وترك بصمة قوية في عالم كمال الأجسام بفوزه بثمانية ألقاب وطنية صينية متتالية. وكان يخطط لافتتاح نادي جديد في مسقط رأسه خفي، معبرًا عن حلمه بأن يكون المشروع "نقطة انطلاق جديدة، وعالم جديد".



ويأتي رحيل وانغ في سياق موجة من وفيات لاعبي كمال الأجسام في عام 2025، بينهم (20 عامًا)، الذي شارك في مهرجان أرنولد شوارزنيجر الرياضي، وتوفي بعد معاناته من جفاف شديد، فيتوريو " " بيربازاري، وتبعه زونيلدا هويوس مينديز ولورينا بلانكو، هايلي ماكنيف (37 عامًا)، التي أظهرت نتائج تشريح جثتها وجود مخدرات مثل الهيروين والكوكايين، وريكاردو "كادو" نولاسكو دوس سانتوس (31 عامًا)، الفائز بـ11 بطولة برازيلية، الذي توفي بعد إصابته بجلطة دماغية.

