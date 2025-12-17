تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

عانى من مشكلة في القلب… نجم رياضي يرحل فجأة عن عالمنا! (صورة)

Lebanon 24
17-12-2025 | 13:28
توفي بطل كمال الأجسام الصيني وانغ كون بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 30 عامًا، رغم معيشته حياة صحية وصارمة أشبه بحياة الرهبان. وأكدت جمعية كمال الأجسام بمقاطعة أنهوي أن الوفاة قد تكون ناجمة عن مشكلة في القلب، مشيرة إلى أن وانغ كان يتمتع بصحة جيدة قبل أيام قليلة من وفاته.

اشتهر وانغ بأسلوب حياته الانضباطي، واعتمد نظامًا غذائيًا بسيطًا يقتصر على مرق اللحم مع صلصة الصويا وصدور الدجاج المسلوق، وترك بصمة قوية في عالم كمال الأجسام بفوزه بثمانية ألقاب وطنية صينية متتالية. وكان يخطط لافتتاح نادي رياضي جديد في مسقط رأسه خفي، معبرًا عن حلمه بأن يكون المشروع "نقطة انطلاق جديدة، وعالم جديد".

ويأتي رحيل وانغ في سياق موجة من وفيات لاعبي كمال الأجسام في عام 2025، بينهم جودي فانس (20 عامًا)، الذي شارك في مهرجان أرنولد شوارزنيجر الرياضي، وتوفي بعد معاناته من جفاف شديد، فيتوريو "فيتو" بيربازاري، وتبعه زونيلدا هويوس مينديز ولورينا بلانكو، هايلي ماكنيف (37 عامًا)، التي أظهرت نتائج تشريح جثتها وجود مخدرات مثل الهيروين والكوكايين، وريكاردو "كادو" نولاسكو دوس سانتوس (31 عامًا)، الفائز بـ11 بطولة برازيلية، الذي توفي بعد إصابته بجلطة دماغية.
 
عاش كالرهبان.. وفاة لاعب كمال الأجسام الصيني "وانغ كون" عن عمر يناهز 30 عاما
