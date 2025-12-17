لاعب يتنكر بزي "سانتا كلوز".. فمن هو؟ (صورة)

واصل النرويجي ، نجم ، إسعاد جماهير فريقه هذا الموسم بطرق مختلفة، آخرها ظهوره بزي كلوز احتفالًا بعيد الميلاد، في لفتة أضفت أجواء الفرح على شوارع .



ويُعد ، البالغ من العمر 25 عامًا، لاعبًا حاسمًا في رحلة مانشستر سيتي نحو المنافسة على لقب ، حيث سجّل 17 هدفًا في أول 16 مباراة هذا الموسم، مما حافظ على الفريق قريبًا من متصدر الترتيب .



وأظهر هالاند عشقه لأجواء العيد في مقطع على قناته بـ" "، حيث استمتع بالزي الأحمر والأبيض، وجاب شوارع مانشستر ناشرًا البهجة، مستعينًا بخبير مكياج لتجسيد شخصية سانتا كلوز بالكامل، بما في ذلك اللحية البيضاء والخدود الوردية.

وخلال جولته، حاول إخفاء هويته، ما أثار دهشة الأطفال وأدخلهم في جو من المرح، حتى كُشف أمره مجددًا عند أحد المنازل بسبب لكنته الإسكندنافية المميزة. وردّ هالاند بروح مرحة على تعليقات الأطفال، ما عزز شعبيته بينهم.

واختتم هالاند عطلة نهاية الأسبوع بأفضل شكل، حيث قاد فريقه للفوز على 3-0 بتسجيله ثنائية حاسمة، مؤكدًا مكانته كنجم لا غنى عنه في مانشستر سيتي هذا الموسم.