Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

لاعب يتنكر بزي "سانتا كلوز".. فمن هو؟ (صورة)

Lebanon 24
17-12-2025 | 14:38
واصل النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، إسعاد جماهير فريقه هذا الموسم بطرق مختلفة، آخرها ظهوره بزي سانتا كلوز احتفالًا بعيد الميلاد، في لفتة أضفت أجواء الفرح على شوارع مانشستر.

ويُعد هالاند، البالغ من العمر 25 عامًا، لاعبًا حاسمًا في رحلة مانشستر سيتي نحو المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، حيث سجّل 17 هدفًا في أول 16 مباراة هذا الموسم، مما حافظ على الفريق قريبًا من متصدر الترتيب آرسنال.

وأظهر هالاند عشقه لأجواء العيد في مقطع على قناته بـ"يوتيوب"، حيث استمتع بالزي الأحمر والأبيض، وجاب شوارع مانشستر ناشرًا البهجة، مستعينًا بخبير مكياج لتجسيد شخصية سانتا كلوز بالكامل، بما في ذلك اللحية البيضاء والخدود الوردية.
 
وخلال جولته، حاول إخفاء هويته، ما أثار دهشة الأطفال وأدخلهم في جو من المرح، حتى كُشف أمره مجددًا عند أحد المنازل بسبب لكنته الإسكندنافية المميزة. وردّ هالاند بروح مرحة على تعليقات الأطفال، ما عزز شعبيته بينهم.
 
هالاند
واختتم هالاند عطلة نهاية الأسبوع بأفضل شكل، حيث قاد فريقه للفوز على كريستال بالاس 3-0 بتسجيله ثنائية حاسمة، مؤكدًا مكانته كنجم لا غنى عنه في مانشستر سيتي هذا الموسم. 
