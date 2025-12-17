للمرة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الإنتركونتيننتال 2025

تُوّج بلقب كأس الإنتركونتيننتال 2025 للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على البرازيلي بركلات الترجيح (2-1)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في النهائي الذي احتضنته قطر.



وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف التقدم للفريق الباريسي في الدقيقة 38، قبل أن يدرك التعادل لفلامنغو في الدقيقة 62. ولم تتغير النتيجة رغم الفرص المتبادلة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.



وتألق الحارس الروسي صافونوف بشكل لافت بتصديه لأربع ركلات، ليقود فريقه إلى لقب تاريخي، ويكمل موسمه الذهبي 2024–2025 بتحقيق جميع الألقاب الممكنة باستثناء

