رياضة
للمرة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الإنتركونتيننتال 2025
Lebanon 24
17-12-2025
|
16:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوّج
باريس سان جيرمان
بلقب كأس الإنتركونتيننتال 2025 للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على
فلامنغو
البرازيلي بركلات الترجيح (2-1)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في النهائي الذي احتضنته قطر.
وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف التقدم للفريق الباريسي في الدقيقة 38، قبل أن يدرك
جورجينيو
التعادل لفلامنغو في الدقيقة 62. ولم تتغير النتيجة رغم الفرص المتبادلة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.
وتألق الحارس الروسي صافونوف بشكل لافت بتصديه لأربع ركلات، ليقود فريقه إلى لقب تاريخي، ويكمل
سان جيرمان
موسمه الذهبي 2024–2025 بتحقيق جميع الألقاب الممكنة باستثناء
كأس العالم للأندية.
