فيفا يمنح السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب 2025

اعتمدت لجنة في (فيفا) نتيجة مباراة والإمارات في بطولة كأس العرب 2025 بالتعادل السلبي، لتحديد المركز الثالث، مع منح المنتخبين المركز ذاته مناصفة. كما قررت اللجنة جمع الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتوزيعها بالتساوي بين المنتخبين.

