رياضة
فيفا يمنح السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب 2025
Lebanon 24
18-12-2025
|
16:22
photos
اعتمدت لجنة
المنتخبات الوطنية
في
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) نتيجة مباراة
السعودية
والإمارات في بطولة كأس العرب 2025 بالتعادل السلبي، لتحديد المركز الثالث، مع منح المنتخبين المركز ذاته مناصفة. كما قررت اللجنة جمع الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتوزيعها بالتساوي بين المنتخبين.
