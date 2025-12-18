نابولي يطيح بميلان ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي!

تأهل نادي نابولي إلى المباراة النهائية لكأس السوبر 2025 بعد فوزه على آي سي 2-0 مساء أمس الخميس، في أولى مباراتي نصف النهائي التي أُقيمت بالعاصمة .

وافتتح نابولي التسجيل في الدقيقة 39 من الشوط الأول عبر لاعبه ديفيد نيريس، لينتهي النصف الأول بتقدم فريق حامل لقب الدوري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز نابولي تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 62 عن طريق المهاجم إرلينغ هالاند، ليتحكم الفريق في مجريات المباراة حتى صافرة النهاية، ويقصي حامل لقب النسخة الماضية ميلان من البطولة.

وتستمر منافسات نصف النهائي الثاني غدًا الجمعة، بين بولونيا حامل لقب الكأس وإنتر ميلان وصيف الدوري، على ملعب الأول بارك في .

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين نابولي والفائز من مواجهة ميلان وبولونيا يوم الاثنين 22 كانون الأول على نفس الملعب.