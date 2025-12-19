بعد تتويج المغرب بكأس العرب.. لاعب يعلن اعتزاله اللعب دولياً

بعدما قاد منتخب المغرب للتتويج بلقب كأس العرب 2025 بعدما شارك كبديل على حساب ، أعلن حمد الله مساء الخميس، اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب بلاده.



وقال عبد الرازق حمد الله خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذه آخر مباراة لي بقميص منتخب ".



وأضاف "سعيد جدا بهذا اللقب الذي يعد تعويضا لسنوات عجاف مع المنتخب والذي كنت أتمنى أن أتواجد فيها لأقدم الإضافة، لكن للأسف المشاركة جاءت متأخرة والأهم أنها حدثت في نهاية المطاف".



وتابع: "نهدي هذا الكأس للملك، واليوم وصلت مساعدات مني ومن وزملائي لأسر الضحايا في مدينة آسفي".



وخاض حمد الله، الذي يرتدي خلال الموسم الجاري قميص ، 27 مباراة دولية بقميص المنتخب وسجل خلالها 7 أهداف.



وسبق أن أعلن حمد الله اعتزاله دوليا في 2019 عقب استبعاده من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2019، لكنه تراجع عن قراره وتواجد في قائمة المغرب الذي حقق المركز الرابع في 2022.

Advertisement