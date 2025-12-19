تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد تتويج المغرب بكأس العرب.. لاعب يعلن اعتزاله اللعب دولياً

Lebanon 24
19-12-2025 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1457264-639017285276047756.jfif
Doc-P-1457264-639017285276047756.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما قاد منتخب المغرب للتتويج بلقب كأس العرب 2025 بعدما شارك كبديل على حساب الأردن، أعلن عبد الرازق حمد الله مساء الخميس، اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب بلاده.

وقال عبد الرازق حمد الله خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذه آخر مباراة لي بقميص منتخب المغرب".

وأضاف "سعيد جدا بهذا اللقب الذي يعد تعويضا لسنوات عجاف مع المنتخب والذي كنت أتمنى أن أتواجد فيها لأقدم الإضافة، لكن للأسف المشاركة جاءت متأخرة والأهم أنها حدثت في نهاية المطاف".

وتابع: "نهدي هذا الكأس للملك، واليوم وصلت مساعدات مني ومن وزملائي لأسر الضحايا في مدينة آسفي".

وخاض حمد الله، الذي يرتدي خلال الموسم الجاري قميص الشباب السعودي، 27 مباراة دولية بقميص المنتخب وسجل خلالها 7 أهداف.

وسبق أن أعلن حمد الله اعتزاله دوليا في 2019 عقب استبعاده من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2019، لكنه تراجع عن قراره وتواجد في قائمة المغرب الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بفوز منتخب بلاده بكأس العرب
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز عربي غير مسبوق.. المغرب يتوّج بكأس العالم للشباب 2025
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يتصدر كأس العرب 2025 بعد فوز مثير على الأردن
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل يُبقي الحسابات مفتوحة بين مصر والإمارات بكأس العرب
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الشباب السعودي

كأس العالم

عبد الرازق

الأردن

السعود

المغرب

سعودي

سعود

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19
Lebanon24
23:00 | 2025-12-18
Lebanon24
16:22 | 2025-12-18
Lebanon24
16:14 | 2025-12-18
Lebanon24
15:03 | 2025-12-18
Lebanon24
14:16 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24