تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نجم جديد يقترب من مغادرة ريال مدريد

Lebanon 24
19-12-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1457321-639017363332309367.jfif
Doc-P-1457321-639017363332309367.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية غدًا السبت في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، وسط متابعة دقيقة لتحركات الإدارة بقيادة فلورنتينو بيريز فيما يخص سوق الانتقالات الشتوية. وتركز الإدارة على تعزيز صفوف الفريق أو الاستغناء عن اللاعبين الذين لا يحصلون على دقائق كافية مع المدرب تشابي ألونسو.

ويبدو أن البرازيلي إندريك على أعتاب الرحيل في الشهر المقبل، بعد مفاوضات مكثفة قادها نادي أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك رغبةً منه في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ما يعزز فرصه في الانضمام إلى قائمة منتخب البرازيل لمونديال 2026.

كما يقترب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من مغادرة الفريق، إما عبر الإعارة أو الانتقال، بحثًا عن وقت لعب أكبر بعد أن لعب 97 دقيقة فقط مع المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم. وماستانتونو، صاحب الـ18 عامًا، يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الفريق، ويثق به ألونسو رغم وجود بدائل قوية في مركزه، أبرزها البرازيلي رودريغو.

وتأتي هذه التحركات في ظل حرص ريال مدريد على إدارة قائمة اللاعبين بعناية، مع التركيز على تطوير المواهب الشابة وإتاحة فرص المشاركة لمن يطمحون في تمثيل منتخباتهم في البطولات الكبرى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بمبلغ قياسي.. تشلسي يتحرك لضم نجم ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رافينيا يقود برشلونة لفوز جديد ويُبعده 7 نقاط عن ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد الانتقالات بين الاندية..أوباميكانو ينتقل إلى ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أرنولد يقترب من استعادة مكانه في ريال مدريد.. بعد فترة تذبذب وإصابات
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

أرجنتيني

التركي

الترك

مدريد

تشابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2025-12-19
Lebanon24
04:00 | 2025-12-19
Lebanon24
03:42 | 2025-12-19
Lebanon24
01:04 | 2025-12-19
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19
Lebanon24
23:00 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24