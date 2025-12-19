تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
نجم جديد يقترب من مغادرة ريال مدريد
Lebanon 24
19-12-2025
|
03:15
يستعد
ريال مدريد
لمواجهة إشبيلية غدًا السبت في الجولة السابعة عشرة من
الدوري الإسباني
، وسط متابعة دقيقة لتحركات الإدارة بقيادة فلورنتينو بيريز فيما يخص سوق الانتقالات الشتوية. وتركز الإدارة على تعزيز صفوف الفريق أو الاستغناء عن اللاعبين الذين لا يحصلون على دقائق كافية مع المدرب
تشابي
ألونسو.
ويبدو أن البرازيلي إندريك على أعتاب الرحيل في الشهر المقبل، بعد مفاوضات مكثفة قادها نادي أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك رغبةً منه في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ما يعزز فرصه في الانضمام إلى قائمة منتخب البرازيل لمونديال 2026.
كما يقترب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من مغادرة الفريق، إما عبر الإعارة أو الانتقال، بحثًا عن وقت لعب أكبر بعد أن لعب 97 دقيقة فقط مع المنتخب الأرجنتيني في تصفيات
كأس العالم
. وماستانتونو، صاحب الـ18 عامًا، يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الفريق، ويثق به ألونسو رغم وجود بدائل قوية في مركزه، أبرزها البرازيلي رودريغو.
وتأتي هذه التحركات في ظل حرص
ريال
مدريد
على إدارة قائمة اللاعبين بعناية، مع التركيز على تطوير المواهب الشابة وإتاحة فرص المشاركة لمن يطمحون في تمثيل منتخباتهم في البطولات الكبرى.
