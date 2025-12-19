تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أكبر مكافأة في تاريخ البطولة.. كم بلغت قيمة الجوائز المالية في كأس العرب؟
Lebanon 24
19-12-2025
|
03:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العرب 2025 التي استضافتها العاصمة
القطرية
الدوحة، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا.
تميزت النسخة الحالية من الناحية المالية، إذ قررت اللجنة المنظمة رفع قيمة الجوائز إلى 36.5 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ البطولة، متفوقة على بعض البطولات القارية مثل كأس الأمم الإفريقية (32 مليون دولار) وكأس آسيا 2024 (14.8 مليون دولار).
وتوّج منتخب
المغرب
باللقب بعد فوزه على
الأردن
3-2 في النهائي الذي أقيم على ملعب "لوسيل"، ليحصل على 7 ملايين دولار. بينما نال الأردن، وصيف البطولة، 4.3 ملايين دولار.
وكانت مباراة تحديد المركز الثالث بين
السعودية
والإمارات مقررة، لكنها ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة على استاد
خليفة
الدولي، ليتم الإعلان عن تقاسم المركز الثالث بين المنتخبين، ليحصل كل منهما على 2.48 مليون دولار بعد دمج قيمة المركزين الثالث والرابع.
أما باقي المنتخبات، فقد حصلت جميعها على 715 ألف دولار للمشاركة، بينما نال المتأهلون من دور المجموعات 1.07 مليون دولار لكل منتخب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كأس العرب 2025… أغنى نسخة في تاريخ البطولة بجوائز قياسية
Lebanon 24
كأس العرب 2025… أغنى نسخة في تاريخ البطولة بجوائز قياسية
19/12/2025 14:36:47
19/12/2025 14:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرا لشجاعته.. بطل أستراليا أحمد الأحمد يتسلم مكافأة مالية كبيرة هذه قيمتها
Lebanon 24
تقديرا لشجاعته.. بطل أستراليا أحمد الأحمد يتسلم مكافأة مالية كبيرة هذه قيمتها
19/12/2025 14:36:47
19/12/2025 14:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ كأس العرب: منتخبات تصعد وأخرى تكتفي بلقب واحد
Lebanon 24
تاريخ كأس العرب: منتخبات تصعد وأخرى تكتفي بلقب واحد
19/12/2025 14:36:47
19/12/2025 14:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل سوريا وقطر 1 - 1 في بطولة كأس العرب لكرة القدم
Lebanon 24
تعادل سوريا وقطر 1 - 1 في بطولة كأس العرب لكرة القدم
19/12/2025 14:36:47
19/12/2025 14:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات
السعودية
القطرية
الأردن
السعود
القطري
المغرب
خليفة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين المغرب والأردن.. لحظة مجد عربية لا تُنسى
Lebanon 24
بين المغرب والأردن.. لحظة مجد عربية لا تُنسى
04:30 | 2025-12-19
19/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطة من نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن تُثير الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لقطة من نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن تُثير الجدل (فيديو)
04:00 | 2025-12-19
19/12/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم جديد يقترب من مغادرة ريال مدريد
Lebanon 24
نجم جديد يقترب من مغادرة ريال مدريد
03:15 | 2025-12-19
19/12/2025 03:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تتويج المغرب بكأس العرب.. لاعب يعلن اعتزاله اللعب دولياً
Lebanon 24
بعد تتويج المغرب بكأس العرب.. لاعب يعلن اعتزاله اللعب دولياً
01:04 | 2025-12-19
19/12/2025 01:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
00:12 | 2025-12-19
19/12/2025 12:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
10:00 | 2025-12-18
18/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
08:00 | 2025-12-18
18/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
13:55 | 2025-12-18
18/12/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
12:27 | 2025-12-18
18/12/2025 12:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2025-12-19
بين المغرب والأردن.. لحظة مجد عربية لا تُنسى
04:00 | 2025-12-19
لقطة من نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن تُثير الجدل (فيديو)
03:15 | 2025-12-19
نجم جديد يقترب من مغادرة ريال مدريد
01:04 | 2025-12-19
بعد تتويج المغرب بكأس العرب.. لاعب يعلن اعتزاله اللعب دولياً
00:12 | 2025-12-19
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
23:00 | 2025-12-18
نابولي يطيح بميلان ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي!
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 14:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 14:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 14:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24