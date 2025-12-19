أكبر مكافأة في تاريخ البطولة.. كم بلغت قيمة الجوائز المالية في كأس العرب؟

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العرب 2025 التي استضافتها العاصمة الدوحة، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا.



تميزت النسخة الحالية من الناحية المالية، إذ قررت اللجنة المنظمة رفع قيمة الجوائز إلى 36.5 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ البطولة، متفوقة على بعض البطولات القارية مثل كأس الأمم الإفريقية (32 مليون دولار) وكأس آسيا 2024 (14.8 مليون دولار).



وتوّج منتخب باللقب بعد فوزه على 3-2 في النهائي الذي أقيم على ملعب "لوسيل"، ليحصل على 7 ملايين دولار. بينما نال الأردن، وصيف البطولة، 4.3 ملايين دولار.



وكانت مباراة تحديد المركز الثالث بين والإمارات مقررة، لكنها ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة على استاد الدولي، ليتم الإعلان عن تقاسم المركز الثالث بين المنتخبين، ليحصل كل منهما على 2.48 مليون دولار بعد دمج قيمة المركزين الثالث والرابع.



أما باقي المنتخبات، فقد حصلت جميعها على 715 ألف دولار للمشاركة، بينما نال المتأهلون من دور المجموعات 1.07 مليون دولار لكل منتخب.

