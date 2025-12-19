بعد إخفاق كأس العرب 2025… اتحاد الكرة المصري يسقط أوّل الرؤوس

أعلن الاتحاد المصري ، برئاسة هاني أبو ريدة، أول قراراته عقب الخروج المبكر لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس العرب 2025 التي أُقيمت في قطر، عبر عدم تجديد عقد علاء نبيل، للاتحاد، الذي ينتهي مع نهاية الشهر الجاري.



وأوضح اتحاد ، في بيان رسمي، أنه جرى الاتفاق مع علاء نبيل على إنهاء التعاقد بالتراضي، بعد مسيرة استمرت عامين، مؤكدًا تقديره للجهود التي بذلها خلال فترة عمله، ومثمّنًا ما قدّمه من إخلاص وعطاء، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.



ويُعد علاء نبيل من الأسماء المعروفة في الكرة ، إذ سبق أن عمل مساعدًا للمدرب الراحل محمود الجوهري، كما تولّى تدريب نادي المقاولون العرب، وشغل مناصب فنية في الاتحاد لكرة القدم.



ويأتي هذا القرار بعد إخفاق المنتخب المصري في كأس العرب، التي تُوّج بلقبها المنتخب عقب فوزه على بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب لوسيل في .



(الاتحاد المصري لكرة القدم)

