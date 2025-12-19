تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد إخفاق كأس العرب 2025… اتحاد الكرة المصري يسقط أوّل الرؤوس
Lebanon 24
19-12-2025
|
08:59
أعلن الاتحاد المصري
لكرة القدم
، برئاسة هاني أبو ريدة، أول قراراته عقب الخروج المبكر لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس العرب 2025 التي أُقيمت في قطر، عبر عدم تجديد عقد علاء نبيل،
المدير الفني
للاتحاد، الذي ينتهي مع نهاية الشهر الجاري.
وأوضح اتحاد
الكرة
، في بيان رسمي، أنه جرى الاتفاق مع علاء نبيل على إنهاء التعاقد بالتراضي، بعد مسيرة استمرت عامين، مؤكدًا تقديره للجهود التي بذلها خلال فترة عمله، ومثمّنًا ما قدّمه من إخلاص وعطاء، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.
ويُعد علاء نبيل من الأسماء المعروفة في الكرة
المصرية
، إذ سبق أن عمل مساعدًا للمدرب الراحل محمود الجوهري، كما تولّى تدريب نادي المقاولون العرب، وشغل مناصب فنية في الاتحاد
الأردني
لكرة القدم.
ويأتي هذا القرار بعد إخفاق المنتخب المصري في كأس العرب، التي تُوّج بلقبها المنتخب
المغربي
عقب فوزه على
الأردن
بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب لوسيل في
الدوحة
.
(الاتحاد المصري لكرة القدم)
