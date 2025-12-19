لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب

أوضح لاعبان من المنتخب سبب اللقطة التي أثارت جدلًا واسعًا على ، عقب العرب 2025 أمام المنتخب ، والمتعلقة بعدم رد التحية لمدرب "أسود الأطلس".



وكانت المباراة، التي انتهت بفوز 3-2 بعد التمديد، قد شهدت مبادرة رياضية من لاعبي المنتخب المغربي وطاقمه الفني، تقدمهم المدرب طارق السكتيوي، بالوقوف في ممر شرفي لمواساة لاعبي . غير أن الكاميرات التقطت مرور لاعبين أردنيين من دون مصافحة السكتيوي، ما فُسّر على أنه تجاهل متعمّد وأثار موجة انتقادات.



وفي رد على الجدل، نشر اللاعبان المعنيان توضيحًا متطابقًا عبر حسابيهما على إنستغرام، أكدا فيه أن ما حصل كان غير مقصود ولا يعكس أخلاقهما أو القيم الرياضية ، مقدّمين اعتذارهما الكامل لمدرب المنتخب المغربي، ومشدّدين على احترامهما وتقديرهما له.



وختم اللاعبان التوضيح بتهنئة المنتخب المغربي على التتويج، مؤكدين أن ما جرى لا يتعدّى كونه سوء فهم في لحظة عاطفية عقب مباراة نهائية حاسمة.

