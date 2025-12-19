تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب
Lebanon 24
19-12-2025
|
09:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح لاعبان من المنتخب
الأردني
سبب اللقطة التي أثارت جدلًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
، عقب
نهائي كأس
العرب 2025 أمام المنتخب
المغربي
، والمتعلقة بعدم رد التحية لمدرب "أسود الأطلس".
وكانت المباراة، التي انتهت بفوز
المغرب
3-2 بعد التمديد، قد شهدت مبادرة رياضية من لاعبي المنتخب المغربي وطاقمه الفني، تقدمهم المدرب طارق السكتيوي، بالوقوف في ممر شرفي لمواساة لاعبي
الأردن
. غير أن الكاميرات التقطت مرور لاعبين أردنيين من دون مصافحة السكتيوي، ما فُسّر على أنه تجاهل متعمّد وأثار موجة انتقادات.
وفي رد على الجدل، نشر اللاعبان المعنيان توضيحًا متطابقًا عبر حسابيهما على إنستغرام، أكدا فيه أن ما حصل كان غير مقصود ولا يعكس أخلاقهما أو القيم الرياضية
الأردنية
، مقدّمين اعتذارهما الكامل لمدرب المنتخب المغربي، ومشدّدين على احترامهما وتقديرهما له.
وختم اللاعبان التوضيح بتهنئة المنتخب المغربي على التتويج، مؤكدين أن ما جرى لا يتعدّى كونه سوء فهم في لحظة عاطفية عقب مباراة نهائية حاسمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة زيارة "وفد دروز السويداء" الى الاردن؟ مصدر يكشف
Lebanon 24
ما حقيقة زيارة "وفد دروز السويداء" الى الاردن؟ مصدر يكشف
19/12/2025 20:06:16
19/12/2025 20:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أردني يوضح حقيقة زيارة "وفد دروز السويداء"
Lebanon 24
مصدر أردني يوضح حقيقة زيارة "وفد دروز السويداء"
19/12/2025 20:06:16
19/12/2025 20:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة التمييزية توضح حقيقة التحقيق في قضية "التزوير العقاري"
Lebanon 24
النيابة العامة التمييزية توضح حقيقة التحقيق في قضية "التزوير العقاري"
19/12/2025 20:06:16
19/12/2025 20:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يتصدر كأس العرب 2025 بعد فوز مثير على الأردن
Lebanon 24
المغرب يتصدر كأس العرب 2025 بعد فوز مثير على الأردن
19/12/2025 20:06:16
19/12/2025 20:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
مواقع التواصل الاجتماعي
نهائي كأس
الأردنية
المغربي
الأردني
الرياض
المغرب
تابع
قد يعجبك أيضاً
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
Lebanon 24
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
10:35 | 2025-12-19
19/12/2025 10:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة جزر القمر على أرضه
Lebanon 24
المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة جزر القمر على أرضه
09:59 | 2025-12-19
19/12/2025 09:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل كأس إفريقيا... مدرب ليفربول يطوي صفحة الخلاف مع صلاح
Lebanon 24
قبل كأس إفريقيا... مدرب ليفربول يطوي صفحة الخلاف مع صلاح
09:18 | 2025-12-19
19/12/2025 09:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاق كأس العرب 2025… اتحاد الكرة المصري يسقط أوّل الرؤوس
Lebanon 24
بعد إخفاق كأس العرب 2025… اتحاد الكرة المصري يسقط أوّل الرؤوس
08:59 | 2025-12-19
19/12/2025 08:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارقة تستضيف النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية "العربية للسيدات"
Lebanon 24
الشارقة تستضيف النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية "العربية للسيدات"
08:20 | 2025-12-19
19/12/2025 08:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
13:55 | 2025-12-18
18/12/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
00:12 | 2025-12-19
19/12/2025 12:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
02:51 | 2025-12-19
19/12/2025 02:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:35 | 2025-12-19
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
09:59 | 2025-12-19
المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة جزر القمر على أرضه
09:18 | 2025-12-19
قبل كأس إفريقيا... مدرب ليفربول يطوي صفحة الخلاف مع صلاح
08:59 | 2025-12-19
بعد إخفاق كأس العرب 2025… اتحاد الكرة المصري يسقط أوّل الرؤوس
08:20 | 2025-12-19
الشارقة تستضيف النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية "العربية للسيدات"
04:30 | 2025-12-19
بين المغرب والأردن.. لحظة مجد عربية لا تُنسى
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 20:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 20:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 20:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24