Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب

Lebanon 24
19-12-2025 | 09:52
أوضح لاعبان من المنتخب الأردني سبب اللقطة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نهائي كأس العرب 2025 أمام المنتخب المغربي، والمتعلقة بعدم رد التحية لمدرب "أسود الأطلس".

وكانت المباراة، التي انتهت بفوز المغرب 3-2 بعد التمديد، قد شهدت مبادرة رياضية من لاعبي المنتخب المغربي وطاقمه الفني، تقدمهم المدرب طارق السكتيوي، بالوقوف في ممر شرفي لمواساة لاعبي الأردن. غير أن الكاميرات التقطت مرور لاعبين أردنيين من دون مصافحة السكتيوي، ما فُسّر على أنه تجاهل متعمّد وأثار موجة انتقادات.

وفي رد على الجدل، نشر اللاعبان المعنيان توضيحًا متطابقًا عبر حسابيهما على إنستغرام، أكدا فيه أن ما حصل كان غير مقصود ولا يعكس أخلاقهما أو القيم الرياضية الأردنية، مقدّمين اعتذارهما الكامل لمدرب المنتخب المغربي، ومشدّدين على احترامهما وتقديرهما له.

وختم اللاعبان التوضيح بتهنئة المنتخب المغربي على التتويج، مؤكدين أن ما جرى لا يتعدّى كونه سوء فهم في لحظة عاطفية عقب مباراة نهائية حاسمة.
رياضة

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

نهائي كأس

الأردنية

المغربي

الأردني

الرياض

المغرب

تابع
فيديو
